Tesla ve Apple'dan Sürpriz Hamle: iPhone'lar Araba Anahtarı Oluyor!

Elektrikli otomobil pazarının lider isimlerinden Tesla kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İddialara göre şirket, uzun süredir beklenen Apple Car Key desteğini araçlarına getirmek için kolları sıvadı.

Bugüne kadar kendi kapalı ekosistemini korumaya çalışan Tesla, ortaya çıkan son raporlara göre mobil cihaz entegrasyonundaki stratejisini değiştiriyor. Şirketin mobil uygulaması için yayınladığı son güncelleme yakında iPhone'ların birer araba anahtarına dönüşeceğini gösteriyor. İşte detaylar!

Tesla Apple Car Key Desteği İçin Apple ile Birlikte Çalışıyor

Bilmeyenler için Tesla şimdiye kadar sadece kendi mobil uygulaması üzerinden dijital anahtar hizmeti sunuyordu. Ancak uygulamanın 4.52.0 sürümünde ortaya çıkan kod satırları bu durumun yakında değişeceğini gösteriyor.

Paylaşılan bilgilere göre şirket, Tesla uygulamasında kullanılan Bluetooth bağlantısını geride bırakarak iOS işletim sisteminin Cüzdan özelliklerini devreye alacak. Böylelikle kullanıcılar araçlarını kontrol etmek için Tesla uygulamasına girmeden doğrudan iPhone'un Apple Car Key hizmetini kullanabilecekler.

Daha Güvenli ve Pratik Bir Sisteme Geçilecek

Tesla'nın mevcut Telefon Anahtarı sistemi aracın kilidini açmak için uygulamanın arka planda sürekli çalışmasına ve Bluetooth bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Ancak Apple Car Key gibi yerel sistemler çok daha güvenli ve pratik bir çözüm sunuyor.

Eğer bu özellik Tesla'ya gelirse kullanıcıların dijital anahtarları telefonun güvenli donanım biriminde saklanacak. Bu sayede bilgiler daha güvenli bir sistemde depolanırken, telefonunuz şarjı tamamen bitmiş olsa bile NFC teknolojisi sayesinde aracınızın kapılarını açıp çalıştırabileceksiniz.

Bununla birlikte Apple Car Key genel olarak araç sahiplerine üç farklı kullanım senaryosu sunuyor:

Pasif Giriş: Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken araca yaklaştığınızda kapılar otomatik olarak açılır, uzaklaştığınızda ise kilitlenir.

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken araca yaklaştığınızda kapılar otomatik olarak açılır, uzaklaştığınızda ise kilitlenir. Yakınlık Algılama: Cihazınızı kapı koluna veya anahtar okuyucuya yaklaştırarak aracın kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Cihazınızı kapı koluna veya anahtar okuyucuya yaklaştırarak aracın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Uzaktan Kontrol: Aracınızı belirli bir mesafeden kilitleyebilir, kilidini açabilir veya temel fonksiyonları yönetebilirsiniz.

Son dönemde sektördeki diğer devler de Apple'ın yeni hizmetine katılmış durumda. Kısa süre önce Rivian, Apple ve Google cüzdan desteğini duyururken Porsche, Toyota ve General Motors gibi markalar da benzer adımlar atmaya başladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Apple Car Key sistemine dahil olmalı mı? Yorumlarda buluşalım.