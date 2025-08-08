Apple'ın En Çok Sevilen Cihazları: İlk Üçte 5 Yıllık iPhone Var

Geçtiğimiz haftalarda en güçlü Apple cihazları listesini paylaşan AnTuTu bu kez Apple'ın en çok sevilen cihazlarını açıkladı. iPhone 16, listenin alt sıralarında yer alırken beş yıl önce satışa sunulan iPhone 12 Mini'nin ilk üçte yer alması şaşırttı.

Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim. Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil.

2020 yılında satışa sunulan iPad Air 4, yüzde 96,83 kullanıcı memnuniyeti oranı ile zirvede yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. 10,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alıyor. Cihazda 4 GB RAM mevcut.

Beş yıl önce piyasaya sürülen iPhone 12 Mini, yüzde 95,8 kullanıcı memnuniyeti oranıyla listenin ikinci sırasında konumlandı. Gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 2227 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Üçüncü sırada iPhone SE 2 bulunuyor. Yüzde 95 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan telefon, 2020 yılında satışa sunuldu. Gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alan telefonda 1821 mAh batarya kapasitesi ve 3 GB RAM yer alıyor.

iPad Pro 4 (12,9 inç) yüzde 94,81 kullanıcı memnuniyeti oranıyla dördüncü sırada, iPad Air 5 ise yüzde 93,75 kullanıcı memnuniyeti oranıyla beşinci sırada konumlandı. Yedinci sırada ise yüzde 93,14 oranla iPhone 8 bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Çok Sevilen Cihazları (Temmuz 2025)