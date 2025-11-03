Apple Bu Kez Şaşırtacak: Hoparlör Fiyatına Akıllı Ev Robotu Geliyor!

Apple, teknoloji dünyasındaki yerini yeni iPhone ve M5 işlemcili cihazlarla sağlamlaştırırken uzun bir süredir epey sıra dışı bir proje üzerinde daha çalışıyor. İddialara göre şirketin ikonik HomePod akıllı hoparlör serisini tamamen farklı bir yöne taşıyarak bir akıllı ev robotu ailesine dönüştürmeye hazırlanıyor.

HomePod Touch olarak adlandırılması beklenen bu yeni cihaz kullanıcılara geniş bir yelpazede kişisel asistanlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Tüm bu yeniliklere rağmen yeni ürünün önceki HomePod modeliyle aynı fiyat etiketine sahip olacağı da söyleniyor. Peki bu yeni heyecan verici ürün kullanıcılara tam olarak neler vadediyor? İşte detaylar!

Apple HomePod Touch Neler Sunacak?

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre yeni cihazın en çarpıcı noktaları sunduğu geniş etkileşim seçenekleri ve kullanım kolaylığı olacak. İddialara göre HomePod Touch, adından da anlaşılabileceği üzere dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Söz konusu ekranın iPad mini'ye benzer şekilde 7 inç boyutunda olacağı söyleniyor.

İddialara göre kullanıcılar, bu ekranla birlikte geliştirilen dijital kontrol paneli sayesinde HomePod Touch'ı daha geniş bir yelpazede kullanabilecek. Böylelikle yeni ürün herhangi bir dijital panele sahip olmayan klasik HomePod'lara kıyasla çok daha kolay ve sürükleyici bir deneyim vadedecek.

Analistlere göre yeni HomePod modeli dokunmatik kontrolün yanı sıra gelişmiş bir sesli komut sistemine de sahip olacak. Yapay zeka destekli Siri, bu sistem üzerinden kullanıcıların her türlü soru ve isteğini çok daha iyi anlayıp, daha mantıklı ve yerinde yanıtlar sunabilecek.

Cihazın bir diğer çarpıcı özelliği ise özel olarak geliştirilen homeOS arayüzü olacak. HomePod Touch bu yeni işletim sistemi sayesinde tıpkı iPhone'larda olduğu gibi Safari, Müzik, Notlar ve Takvim gibi temel sistem uygulamalarına ev sahipliği yapacak. En önemlisi, homeOS her bir kullanıcı için ayrı ayrı profil ve görevlere erişim imkanı sunarak kişiselleştirmeyi de üst düzeye taşıyacak.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni HomePod Touch, yeni nesil ekranı ve gelişmiş arayüz sistemine rağmen 2018’de 349 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülen orijinal HomePod modeliyle benzer bir fiyat seviyesinde alıcı bulacak.

Cihazın çıkış tarihi ise henüz tam olarak netleşmedi. Ancak Apple'ın bu yeni ürün için çalışmalarını hızlandırdığını ve 2026 yılı içerisinde ilk HomePod Touch modelini resmen tanıtacağı bildiriliyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.