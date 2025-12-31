Apple iOS 27 için Gaza Bastı: Beklenen Özelliklerle Gelecek!

Son dönemde teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple'ın gelecek planlarına çevrilmiş durumda. Şirket son olarak iOS 26'nın ardından bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesi iOS 27 için hazırlıklara başladı. Merakla beklenen yeni arayüzün 2026 yılında kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

Peki, henüz geliştirme aşamasında olan iOS 27 bizlere neler sunacak? Gelen ilk bilgilere göre Apple, bu kez radikal tasarım değişiklikleri yerine kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kritik adımlar atacak. İşte detaylar!

iOS 27'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan raporlar yeni güncellemenin temelde 3 büyük özellik ile birlikte kullanıma sunulacağını işaret ediyor.

Yapay Zeka Destekli Sağlık Asistanı

Ortaya çıkan raporlara göre iOS 27'nin en büyük sürprizi sağlık tarafında olacak. "Project Mulberry" kod adıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut Sağlık uygulamasının baştan aşağı yenileneceği konuşuluyor.

Proje kapsamında geliştirilen "Health+" isimli yeni servis, yapay zeka destekli bir ajan gibi çalışarak kullanıcılara kişisel sağlık koçu hizmeti sunacak. Yeni sistem, Apple cihazlarınızdan ve üçüncü taraf ürünlerden gelen tüm verileri harmanlayarak günlük yaşamınız ile ilgili size özel önerilerde bulunacak.

Yapay Zeka Tabanlı Web Arama Aracı

Bildiğiniz üzere Apple iOS 18'den bu yana yapay zeka tabanlı Siri modeli üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre önümüzdeki yıl yayınlanacak bazı iOS 26 sürümleri ile birlikte yeni Siri'nin ilk özellikleriyle tanışacağız. Ancak yenilenen sesli asistanın en büyük yeteneklerinden biri iOS 27'ye saklanacak.

İddialara göre "World Knowledge Answers" olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı yeni bir web arama aracı, kullanıcıların yapay zeka sayesinde tarayıcılara kıyasla çok daha iyi arama sonuçlarıyla karşılaşmasını sağlayacak. Yeni araç temel olarak Siri, Safari ve Spotlight aramalarına entegre edilerek çok daha mantıklı sonuçlar üretecek.

Yenilenen Fotoğraflar Uygulaması

Yeni güncellemesi ile birlikte multimedya uygulamalarını iyileştirmeyi hedefleyen Apple, Fotoğraflar uygulamasına "gelişmiş koleksiyonlar" isimli bir özellik ekleyecek. Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar galerideki görsellerini kolayca konulara, kişilere veya gezilere göre organize edebilecek.

AirPods'lar İçin Yeni Eşleştirme Sistemi

Son olarak iOS 27'nin AirPods sahiplerinin en büyük sorunlarından birini ortadan kaldıracağı söyleniyor. Aktarılanlara göre şirket, yeni arayüzü ile birlikte kablosuz kulaklıklar için de yeni bir eşleştirme sistemi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Henüz teknik detayları netleşmese de bu yeni altyapının, bağlantı sorunlarını en aza indirerek çok daha hızlı ve güvenilir bir eşleşme sunacağı ifade ediliyor.

Bu yeniliklerin yanı sıra yaklaşan güncellemenin yakın tarihteki arayüzlerden farklı olarak daha az yenilik içermesi bekleniyor. Analistlere göre şirket iOS 27 ile birlikte mevcut yapay zeka fonksiyonlarını iyileştirmeye, sistem kalitesini artırmaya ve hataları minimuma indirmeye odaklanacak.

iOS 27 Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre Apple uzun yıllardır yeni yazılım güncellemeleri için sürdürdüğü geleneğini 2026 yılında da bozmayacak. Bu kapsamda iOS 27'nin yaz aylarında düzenlenecek WWDC etkinliğinde resmi olarak tanıtılması, ardından eylül ayındaki iPhone 18 lansmanı ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni güncellemeden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.