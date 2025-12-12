iOS 26.4 ve iOS 27 Ortaya Çıktı: Devrimsel Özelliklerle Geliyorlar!

Henüz yayınlanmayan bir iOS 26 geliştirici sürümünün kod satırları Apple'ın önümüzdeki dönemde kullanıcılarla buluşturmayı planladığı iOS 26.4 ve gelecek yılki iOS 27 güncellemelerine dair birçok yeni özelliği açığa çıkardı.

Konu hakkında paylaşılan son raporlar daha öncesinde gelişmiş AirPods özellikleri ve yenilenen Sağlık uygulaması hakkında ortaya çıkan bilgilerin devamı niteliğinde. İşte detaylar!

iOS 26.4 ile Gelecek Yenilikler

Aktarılanlara göre yeni iOS 26'nın önümüzdeki aylarda yayınlanacak ara güncellemesi bir dizi önemli yeniliğe ev sahipliği yapacak.

Yapay Zeka Destekli Siri Özellikleri: Bu güncelleme ile birlikte yapay zeka ile yenilenen Siri'nin ilk özellikleri kullanıcılarla buluşacak.

Bu güncelleme ile birlikte yapay zeka ile yenilenen Siri'nin ilk özellikleri kullanıcılarla buluşacak. Kredi Kartları iCloud Anahtar Zinciri'ne Kaydolabilecek: Artık üçüncü taraf uygulamalardaki kredi kartları kullanıcı güvenliğini artırabilmek amacıyla iCloud Anahtar Zinciri'ne kaydedilebilecek.

Artık üçüncü taraf uygulamalardaki kredi kartları kullanıcı güvenliğini artırabilmek amacıyla iCloud Anahtar Zinciri'ne kaydedilebilecek. Freeform'a Klasör Desteği Geliyor: Apple'ın iş birliği odaklı verimlilik uygulaması Freeform daha iyi organizasyonlar için klasör desteğine kavuşacak.

Apple'ın iş birliği odaklı verimlilik uygulaması Freeform daha iyi organizasyonlar için klasör desteğine kavuşacak. Apple TV Uygulaması için "Spor Katmanı" Özelliği: Apple TV uygulamasında özel spor içeriklerini barındıran Spor Katmanı isimli bir kategori kullanıma sunulacak.

Apple TV uygulamasında özel spor içeriklerini barındıran Spor Katmanı isimli bir kategori kullanıma sunulacak. Hesap Girişlerinde Ek Güvenlik: Apple ve iCloud hesaplarına giriş yapmadan önce cihazın bütünlüğünü kontrol etmeyi sağlayan ek güvenlik önlemleri hayata geçirilecek.

Apple'ın iOS 27 ve iOS 28 Planları

Sızdırılan kod satırları şirketin gelecek yıllarda piyasaya süreceği iOS 27 ve iOS 28 ile ilgili de önemli ipuçları içeriyor.

Geliştirilmiş Fotoğraflar Koleksiyonları: iOS 27 ile birlikte fotoğraflar uygulamasında daha iyi koleksiyonlar oluşturmaya yönelik yeni özellik bayrakları bulunuyor.

iOS 27 ile birlikte fotoğraflar uygulamasında daha iyi koleksiyonlar oluşturmaya yönelik yeni özellik bayrakları bulunuyor. AirPods için Yeni Eşleştirme Sistemi: Güncelleme ayrıca AirPods için yeni bir eşleştirme sistemi sunacak. Mevcut eşleştirme yöntemi zaten oldukça basit olsa da bu değişikliğin daha hızlı ve güvenilir bir eşleştirme için altyapı iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor.

Güncelleme ayrıca AirPods için yeni bir eşleştirme sistemi sunacak. Mevcut eşleştirme yöntemi zaten oldukça basit olsa da bu değişikliğin daha hızlı ve güvenilir bir eşleştirme için altyapı iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor. Apple Watch Uyku Takibi için Yeni Metrikler: iOS 28 ile birlikte Apple Watch'ın uyku takibi özelliği için yatakta geçirilen süre dahil olmak üzere yeni metrikler eklenecek.

iOS 28 ile birlikte Apple Watch'ın uyku takibi özelliği için yatakta geçirilen süre dahil olmak üzere yeni metrikler eklenecek. Sağlık Uygulaması Mac'e Geliyor: macOS 28 ile birlikte Sağlık uygulamasının Mac bilgisayarlara geleceğini bildiriliyor.

Kod satırlarında sızdırılan ancak belirli bir iOS sürümüne açıkça bağlanmayan birkaç özellik daha mevcut. Bu yeniliklerin de iOS 26.4 veya diğer güncellemelerden biriyle gelmesi muhtemel.

AirPods için Geliştirilmiş Bul Uygulaması Desteği: Özellikle AirPods Pro 3'e özel olabilecek "Hassas Dış Mekan Konumu" özelliğiyle Find My (Bul) desteğinin geliştirilmesi bekleniyor.

Özellikle AirPods Pro 3'e özel olabilecek "Hassas Dış Mekan Konumu" özelliğiyle Find My (Bul) desteğinin geliştirilmesi bekleniyor. Yenilenmiş Sağlık Uygulaması: Yeni kategori düzeni ve daha basitleştirilmiş metrik kaydı ile yeniden tasarlanmış bir Sağlık uygulamasının yolda olduğu bildiriliyor.

Öte yandan yukarıdaki özelliklerin geleceğine hala temkinli yaklaşmakta fayda var. Zira kod satırlarının güncelliği ve Apple'ın bu özellikleri gelecekte rafa kaldırıp kaldıramayacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.