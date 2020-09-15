Apple iPad Air Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple, Time Flies etkinliğinde yeni tablet modelini tanıttı. Apple iPad Air özellikleri ve fiyatı düzenlenen etkinlikte açıklandı. İşte Apple iPad Air özellikleri ve fiyatı.

Apple iPad Air Özellikleri

iPad Air, birinci nesil iPad Pro'ya çok benzeyen bir tasarım ile gelmekte. Apple, Lightning bağlantı portunu ortadan kaldırdı. Yeni iPad Air'de USB-C bağlantı portu bulunuyor. iPad Air, üst kenarında bulunan güç düğmesine entegre edilmiş bir Touch ID tarayıcıya sahip.

Apple ayrıca iPad Air'i beş farklı renkte sunacak.

Yeni iPad Air, True Tone, yansıma önleyici kaplama ve P3 renk gamı ​​desteği gibi tüm temel özelliklere sahip 10,9 inç tamamen lamine edilmiş Liquid Retina ekran ile geliyor. Yeni iPad aynı zamanda tablete manyetik olarak da takılabilen Apple Pencil'ı destekliyor.

Apple şaşırtıcı bir şekilde yeni iPad Air'de 5nm A14 Bionic çipini kullanıyor. iPad Air'ın arka tarafında daha iyi stabilizasyon ve dinamik aralık sunan 12MP f / 1.8 kamera sensörü yer almakta. Ön tarafta ise Akıllı HDR ve daha iyi düşük ışık performansına sahip 7 MP bir sensör var.

Apple iPad Air Türkiye Fiyatı

Apple iPad Air Türkiye başlangıç fiyatı 5.799 TL olarak açıklandı.