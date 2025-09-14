iPhone 17 Ortalığı Karıştırdı: Çin'de Rekor Sipariş!

Apple, uzun süredir merakla beklenen iPhone 17 serisini geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıttı. Yeni modeller Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede ön siparişe açılırken, kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaştı. Gelen bilgilere göre özellikle Çinli tüketicilerden büyük talep var. İşte detaylar...

iPhone 17, Çin'de Büyük İlgi Görüyor

Çin’in en büyük e-ticaret platformlarından JD.com’un paylaştığı verilere göre serinin standart modeli iPhone 17’nin ön siparişe açılmasının ardından sadece bir saat içinde ulaştığı satış rakamı, iPhone 16’nın ilk günkü ön siparişlerini geride bıraktı. Bu durum iPhone 17’nin Çinli tüketiciler arasında büyük ilgi gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.

iPhone 17’nin popülerliği yalnızca serinin en uygun fiyatlı modeli olmasından değil, sunduğu güçlü teknik özelliklerden de kaynaklanıyor. Kullanıcılar cihazı fiyat/performans açısından dikkat çekici buluyor. Apple, iPhone 16’da 6,1 inç olan ekran boyutunu bu yıl 6,3 inçe çıkarırken, yenileme hızını da 60 Hz’den 120 Hz’e yükseltti.

Apple’ın ana vatanı ABD’de de yeni seri büyük ilgiyle karşılandı. Özellikle iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerine olan yoğun talep nedeniyle teslimat süreleri 2-3 haftaya kadar uzamış durumda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.