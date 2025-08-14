Apple Geri Sayımı Başlattı: iPhone 17 Serisinin Tanıtım Tarihi Netleşti!

Geçen yıl iPhone 16 serisini tanıtan teknoloji devi Apple, önümüzdeki haftalarda iPhone 17 serisini tüketicilerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni seriye dair bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Şimdi ise en kritik detay netleşti. iPhone 17 serisi ile birlikte birçok Apple ürününün tanıtım tarihi belli oldu.

iPhone 17 Serisi Tanıtım Tarihi Netleşti

Güvenilir kaynaklara göre Apple, iPhone 17 serisini “Futurebound” adlı özel lansman etkinliğinde tanıtacak. Her yıl genellikle eylül ayında düzenlenen ve özel bir isimle anılan bu etkinlik için şirketin teknoloji editörlerine gönderilmek üzere taslak bir davet e-postası hazırladığı ortaya çıktı.

Sızdırılan bu e-posta teknoloji dünyasında gündem oldu. Geçtiğimiz yıl “Glowtime” adıyla gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl “Futurebound” ismiyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak gibi görünüyor.

Apparently the iPhone 17 Series Apple Event Invite is LEAKED pic.twitter.com/weNInALlK1 — Apple Design (@TheAppleDesign) August 13, 2025

Merakla beklenen iPhone 17 lansmanının tarihi 9 Eylül olarak görünüyor. Etkinlik, Apple’ın Kaliforniya’daki Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater’da gerçekleştirilecek. iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni Apple Watch ve AirPods modellerinin de duyurulması bekleniyor. Ancak ilginin büyük kısmının her zamanki gibi akıllı telefon serisine yoğunlaşacağı şimdiden kesin gibi görünüyor.

