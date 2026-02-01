Mac Bilgisayar Alacaklar Dikkat: Apple Sipariş Sistemini Değiştirdi!

Son günlerde yaklaşan yeni akıllı cihazlarıyla gündeme gelen Apple kısa bir süre önce kullanıcı deneyimi adına önemli bir değişikliğe imza attı. Şirket online mağazasında yer alan Mac satın alma sistemini sessizce yeniledi.

Eğer yakın zamanda Apple’ın web sitesinden bir Mac sipariş etmeyi düşünüyorsanız sizi artık çok daha farklı bir ekran karşılayacak. Zira yıllardır alışageldiğimiz hazır paket dönemi artık sona erdi. Gelin yeni Mac satın alma sistemine hep birlikte göz atalım.

Mac Satın Alma İşlemlerinde Kişiselleştirme Dönemi Başlıyor

Bildiğiniz üzere şimdiye MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini veya Mac Studio almak istediğinizde karşınıza önceden belirlenmiş birkaç standart paket çıkıyordu. Kullanıcılar mevcut hazır paketlerden birini seçebiliyor dilerlerse üzerlerinde ufak değişiklikler uygulayabiliyordu.

Ancak yeni sistemle birlikte bu durum tamamen değişti. Artık bir Mac satın alırken cihazı en ince detayına kadar sıfırdan siz oluşturacaksınız. Örneğin bir M5 MacBook Pro satın almak istediğinizde süreç aşağıdaki adımlar üzerinden ilerleyecek.

Ekran Boyutu: İlk olarak 14 inç veya 16 inç seçeneklerinden biri belirlenebiliyor. Renk Tercihi: Cihazın dış rengi seçiliyor. Ekran Camı: Standart cam veya yansıma önleyici "nano-texture" cam opsiyonu değerlendiriliyor. İşlemci: M serisi çiplerin türü ve çekirdek sayıları seçiliyor. RAM İhtiyaca uygun RAM miktarı belirleniyor. Depolama Alanı: SSD kapasitesi seçiliyor. Güç Adaptörü: Kutu içeriğindeki şarj aleti için tercih yapılıyor. Klavye Dili: Son olarak klavyenin hangi dilde olacağı seçilerek sipariş tamamlanıyor.

M5 Pro ve M5 Max Bekleyişi Sürüyor

Yeni sipariş sistemi MacBook Air'den Mac Studio'ya kadar tüm seriyi kapsıyor. Yapılan değişiklikler kullanıcıların ihtiyaçlarına tam olarak uyan cihazı toplamalarını kolaylaştırsa da pek çok kişi hala beklenen M5 işlemcilerinin yolunu gözlüyor.

Maalesef yenilenen bu sayfada da henüz M5 Pro veya M5 Max işlemci seçeneklerini göremiyoruz. İddialara göre Apple üretim kanadında yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle yeni M5 işlemcili MacBook'ları en erken mart ayında piyasaya sürebilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yenilenen Mac satın alma sitemini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.