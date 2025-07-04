Tam 9 AAA Oyun Çok Yakında MacBook'lara Geliyor!

Uzun bir süredir iPhone, iPad ve özellikle de Mac cihazlarının oyun performansını artırmak için kapsamlı çalışmalar yürüten Apple, son olarak iOS 26 ve MacOS Tahoe ile birlikte gelecek yeni Oyunlar isimli platformunu resmen duyurdu. Şirket, bu yeni platformu ile beraber MacBook kullanıcılarına AAA oyunlarda bile iyi bir performans ve oynanış deneyimi sunmayı hedefliyor.

Şirket bu kapsamda kısa bir süre önce MacOS Thoe ile birlikte MacBook bilgisayarın birbirinden popüler 9 farklı AAA oyununu destekkeyeceğini açıkladı. İşte detaylar!

9 Büyük Yapım Yakında MacBook Kullanıcılarıyla Buluşacak

Özellikle son dönemde geliştirdiği üst düzey işlemci ve donanımlarla MacBook bilgisayarlarını gittikçe güçlendiren Apple, yakın geçmişteki MacOS güncellemeleri ile birlikte yazılım tarafında da cihazlarını oyunlar için daha optimize hale getirmeyi başarmış gibi duruyor.

Şirket, son olarak kısa bir süre içinde yaptığı açıklamada aralarında Cyberpunk 2077 gibi üst düzey yapımlarında yer aldığı 9 AAA oyununun artık MacBook'lar ile oynanabileceğini duyurdu.

İşte MacBook'lara gelecek yeni oyunlar:

Crimson Desert

InZOI

Cyberpunk 2077

Cronos: The New Dawn

Architect: Land of Exiles

Lies of P: Overture

HITMAN World of Assassination

EVE Frontier

Where Winds Meet

Apple, özellikle Crimson Desert ve InZOI gibi yapımları öne çıkararak, bu oyunların MetalFX Upscaling gibi yazılım teknolojileri sayesinde MacBook'larda üst düzey grafik ve akıcı bir oynanış deneyimi sunacağını vurguluyor. Öte yandan teknoloji devi, yukarıdaki oyunlar için henüz net bir çıkış tarihi bilgisi paylaşmadı. Ancak şirkete yakın kaynaklar, kullanıcıların bu üst düzey yapımlara yakında kavuşacağını belirtiyor.

Peki siz MacBook'lara gelecek yeni oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...