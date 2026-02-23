Apple Music'te Aşırı Hızlı Çalma Listesi Oluşturabileceksiniz

Apple Music'in 5.2 sürümüyle birlikte gelecek olan özellikler açıklığa kavuştu. Uygulamanın beta sürümü yayınlanan bu versiyonu, Spotify'da bir süredir mevcut yapay zeka destekli çalma listesi de dahil olmak üzere pek çok önemli özelliği beraberinde getiriyor. Bu yeniliklerin yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Apple Music'e Hangi Özellikler Gelecek?

Apple Music'e yakında gelecek olan özelliklerden ilki, "Playlist Playground" olacak. Yapay zeka destekli bu özellik, sizin sağladığınız sadece küçük bir ipucundan hareketle saniyeler içinde çalma listesi oluşturacak. Beta kullanıcıları, yeni özelliğe şu an arşiv bölümünün sağ üst köşesinden erişim sağlayabiliyor.

Yeni özelliği kullanmak isteyenlerin alt kısımda yer alan alana bir metin istemi girmesi gerekecek. Örneğin "Yağmurlu havada dinlenecek şarkılar" ya da "League of Legends oynarken dinlenecek harekete geçirici müzikler" gibi bir istem girebileceksiniz. Yapay zeka ise kısa süre içinde size beklediğiniz tarzda şarkılar içeren bir çalma listesi oluşturacak. Kafanızda eğer net bir fikir yoksa Apple Music hem hazır yeni çalma listesi fikirleri hem önerilen şarkılar sunarak yardımcı olacak.

İkinci dikkat çekici yenilik, görsel tarafta olacak. Albüm kapağının renkleri ve teması sadece üst kısımdan ibaret olmayacak. Bunlar tüm sayfaya yayılacak. Çalma düğmesi daha ön plana çekilirken karıştırma ve indirme seçenekleri yanlara çekilecek. Bu değişiklikler özellikle telefonu tek elle kullanırken büyük pratiklik sağlayacak.

Sanatçı sayfalarına YouTube gibi platformlarda uzun süredir mevcut olan bir bölüm eklenecek. Sanatçının sayfasını ziyaret ettiğinizde en üstte. yaklaşan konserler simgesini göreceksiniz. Sayfayı aşağı kaydırdığında sanatçının tüm konser takvimini özel bir bölümde inceleme imkânına sahip olacaksınız. Daha önce de belirttiğimiz gibi, tüm bu özellikler şu an beta aşamasında. Apple'ın iOS 26.4 güncellemesini yayınlamasından sonra herkesin erişimine açılması bekleniyor.