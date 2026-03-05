Apple, Müzik Dinleme Uygulamalarında Yaygınlaşan Sorunu Çözüyor

Apple, müzik dinlemeden bir günü tamamlayamayan kullanıcılar için uzun süredir Apple Music hizmetini sunuyor. Yeni çıkan şarkılardan yılların eskitemediği müziklere kadar çok geniş bir yelpazeye sahip. Ne var ki bu tür platformlarda özellikle son birkaç yıldır giderek artan bir sorun bulunuyor.

Dijital Müzik platformlarında artık sadece insan tarafından söylenen şarkılar değil, yapay zeka ile oluşturulan müzikler de yer alıyor. Çoğu kullanıcıya göre söz konusu şarkılar insan dokunuşu içermediği için kulağı oldukça da duygusuz geliyor. Apple ise bu sorunu özellikle YouTube'un da bir süredir benimsediği bir yöntem olan etiketlendirme ile çözmeyi planlıyor.

Apple Music'te Yapay Zeka Şarkıları Direkt Görülebilecek

Hatırlayacak olursanız YouTube, geçtiğimiz yıllarda içerik üreticilerine işaretlemesi zorunlu olan bir etiket ekledi. Bu etiket, yapay zeka ile oluşturulan videolar ve insan emeği ile oluşturulan videolar arasındaki ayrımın yapılmasını kolaylaştırmak adına sunuldu. Apple da YouTube'un izlediği yola benzer bir yol izleyerek Apple Music'te yapay zeka etiketini işaretlemeyi mümkün hâle getiriyor.

İlk aktarılan bilgilere göre teknoloji devi, otomatik denetim gibi bir sistem devreye almayacak. Bunun yerine sorumluluğu müzik dağıtımcılarına verecek. Apple'ın şimdilik doğrudan müdahalede bulunma gibi planı olmasa da yeni etiketin aktif olarak kullanılacağı öngörülüyor. Bu özellik sayesinde hangi şarkının yapay zeka hangi şarkının insan emeği ile yapıldığını öğrenmenin kolaylaşması bekleniyor.

Yapay Zeka Şarkılarıyla Para Kazanılıyor mu?

Bir çok platform, yapay zeka ile oluşturulan şarkılardan para kazanmanıza izin veriyor fakat burada bir parantez açmak gerekiyor. Platformlar, söz konusu şarkılardan gelir elde etmenize engellemese de hangi aracı kullanarak şarkı oluşturduğunuza bağlı olarak yasal sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz bulunuyor.

Şu an yapay zekayla müzik oluşturmak için başvuran birkaç tane belirli yapay zeka platformu mevcut. Bunların arasında Suno ve Udio gibi platformlar yer alıyor. Her ikisi de baktığınızda istediğiniz tarzda dilediğiniz sözleri kullanarak bir şarkı yapmanıza imkân tanıyor. Ancak siz bu platformlara üye olurken bir sözleşme imzalıyorsunuz.

Bu platformların arkasındaki şirketler, ticari kullanım hakkını en azından ücretsiz planda size vermiyor. Bu platformlarda oluşturduğunuz şarkıları çeşitli dijital müzik platformlarına yüklediğinizde o şarkıların kaldırılma ihtimali bulunuyor. Öte yandan çeşitli ülkelerde yapay zeka ile oluşturulan eserler (buna şarkılar da dahil) telif hakkı korunmasına tabi olmuyor. Bu da şu anlama geliyor: Sizin şarkınızı bir başkası alıp dilediği platforma yükleyip kullanabilir.

Editörün Notu

Yapay zeka ile zamanında çok fazla şarkı oluşturdum. Hatta kendi sanal sanatçımı bile yaptım. Gelgelelim, bu şarkıların arkasında gerçek bir insan olmadığını biliyorum. Bu da bana şarkıdan duygu geçmesini engelliyor. Hâl böyle olunca dinlemek de bir hayli zorlaşıyor. Öte yandan bu platformlara yüklenen şarkılara bakıyorum, çok kötü modellerle yapılan şarkılar var ve sadece rahatsızlık veriyor.

Eğer üzerinde gerçekten etkili bir düzenleme işlemi gerçekleştirilmediyse dinlemeye değer görmüyorum. Gönül ister ki sadece Apple Music'te değil, tüm platformlarda yapay zeka şarkılarını gizleme seçeneği olsun ama ne yazık ki şimdilik böyle bir şey pek mümkün görünmüyor.