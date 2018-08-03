Apple Servetiyle Rekor Kırdı! Artık 1 Trilyon Dolar

Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan teknoloji devi Apple artık servetiyle rekor kırma düzeyine geldi. New York borsasında işlem gören Apple'ın 1 trilyon dolar piyasa değerini gördüğü ve tarihte bunu başaran ilk şirket olduğu dile getirildi.

Geçtiğimiz gün itibarıyla rekora koşan Apple en nihayetinde hedeflerine ulaştı. Hisse başına 207 doları gören Apple hisseleri şirket tarihinde bir ilke imza atarken aynı zamanda bu hisseler Apple'ın 1 trilyon dolarlık değere ulaşmasını sağladı. En son piyasa değerini yüzde 5 artırarak 981 milyar dolara ulaşan ABD'li dev, hisse konusunda büyük bir atılım gerçekleştirdi.

iPhone ve iPad, Peynir Ekmek Gibi Satılıyor

Geçen senenin nisan-haziran dönemine kıyasla yüzde 17 seviyesinde artış yaşayan ve böylelikle 53,26 milyar dolara ulaşan şirket gelirlerinin en büyük kaynağı iPhone ve iPad oldu. Macbook alanında satış yüzdesi kaybeden Apple'ın 41 milyon iPhone ve 11 milyon adet iPad sattığı öğrenildi.

Ayrıca Apple'ın, AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden de büyük ölçüde kazanç sağladığı belirtildi. Yılın ikinci çeyreğinde 3,74 milyar dolar kazanan Apple, bu anlamda yüzde 37 büyüme göstererek kendini kanıtladı. 1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan Apple'ın böylelikle Amazon ile arasındaki fark açılmış oldu.