Popüler iOS Uygulaması Yenilendi! İşte Yeni Hali

Apple’ın popüler müzik tanıma uygulaması Shazam, teknoloji devinin iOS 26 ile birlikte tanıttığı Liquid Glass arayüz diliyle baştan aşağı yenilendi. Yeni tasarım uygulamaya daha modern, akıcı ve iOS ekosistemiyle uyumlu bir görünüm kazandırdı. İşte Shazam uygulamasının yeni hali!

Shazam Arayüzü Güncellendi

Yeni güncellemeyle birlikte Shazam, artık ana sayfa, kitaplık ve konserler bölümlerine hızlı erişim sağlayan yeni bir alt navigasyon menüsüne sahip. Ayrıca uygulamaya bir arama düğmesi de eklendi. Bununla birlikte yakın zamanda tanımlanan şarkılar artık yukarı kaydırmaya gerek kalmadan doğrudan ana sayfada görüntüleniyor.

Söz konusu bu yeni güncelleme kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Kademeli olarak dağıtılan yeni sürümün kısa süre içinde herkese sunulması bekleniyor.

Shazam Nedir?

Apple’ın 2018 yılında satın aldığı Shazam, kullanıcının bulmak istediği şarkının kısa bir bölümünü dinleterek o parçayı saniyeler içinde tanımlayabilen bir uygulamadır. Hem Denetim Merkezi’nden hem de Siri üzerinden kullanılabilen Shazam, özellikle müzikseverler için son derece pratik ve vazgeçilmez bir araç.

Uygulama Apple Music ile entegre bir şekilde çalışıyor. Öyle ki tanımlanan bir şarkı tek dokunuşla Apple Music kütüphanesine eklenebiliyor. Ayrıca doğrudan dinleyebilmek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Popüler iOS uygulaması Shazam'ın yeni arayüzünü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.