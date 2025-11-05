Apple Yapay Zeka Destekli Siri İçin Teknoloji Devinden Yardım Alacak!

Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve Google tarihi bir yapay zeka projesi için güçlerini birleştirmek üzere. Gelen son bilgiler Apple'ın uzun bir süredir ertelenen yapay zeka destekli Siri projesi için yakında Google ile el sıkacağını gösteriyor.

İddialara göre iki şirket, bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Siri'nin özel bir Gemini modeli ile geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında anlaşmaya vardı. Gelin yapay zeka dünyasını yeniden şekillendirebilecek bu iş birliğinin detaylarına birlikte göz atalım.

Apple, Yeni Siri Modeli İçin Gemini'den Yararlanacak

Bildiğiniz üzere Apple, bu yılın başlarından itibaren yeni Siri modeli için yapay zeka dünyasından bir partner arayışındaydı. Geçtiğimiz aylarda Anthropic ve Perplexity gibi şirketlerle masaya oturan şirket, geldiğimiz noktada teknoloji devi Google'ı tercih etti. İkili arasında yapılan anlaşma kapsamında Apple, yeni Siri'de kullanmak amacıyla 1.2 trilyon parametreye sahip olan özel bir Gemini modelinden yararlanacak.

Bilmeyenler için parametre sayısı bir yapay zeka modelinin karmaşıklığını ve öğrenme kapasitesini ifade etmek için kullanılıyor. Yani parametre sayısı ne kadar yüksekse model o kadar fazla bilgi depolayabilir ve o kadar karmaşık görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebilir.

Karşılaştırmak gerekirse Apple'ın mevcut bulut tabanlı yapay zeka modelleri 150 milyar parametreye sahipken şirketin yerel cihazlarda çalışan modelleri 3 milyar parametreye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Google'dan alınacak yeni modelin şirketin yapay zeka çalışmalarına büyük bir seviye atlatması bekleniyor.

Gemini Siri'nin Hangi Görevlerini Üstlenecek?

Aktarılanlara göre söz konusu Gemini modeli, Siri'nin özetleme ve planlama gibi karmaşık fonksiyonlarını bizzat yönetecek. Sesli asistanın diğer temel özellikleri ise Apple'ın halihazırda geliştirmiş olduğu diğer modeller tarafından kontrol edilecek.

Anlaşmasının en önemli detaylardan birisi ise gizlilik konusu. İddialara göre Google'ın modeli sadece Apple'ın kendi sunucuları üzerinde çalışacak. Bu durum kullanıcı verilerinin Google ile paylaşılmayacağı ve kullanıcı bilgilerinin Apple Private Cloud Compute yapısı dışına çıkmayacağı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.