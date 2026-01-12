Apple, 150 Bin Liraya Sattığı Cihazın Fişini Çekiyor!

Apple’ın 2023 yılında piyasaya sürdüğü karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, ilk duyurulduğunda teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen cihaz, özellikle yüksek fiyat etiketi nedeniyle beklenen ilgiyi göremedi ve görünen o ki bu durum değişmeyecek. Son gelişmelere göre Apple da bunun farkına vardı. Öyle ki şirket, ürün için üretimi sonlandırma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Apple Vision Pro Üretiminde Yolun Sonu

Yaklaşık iki yıl önce çıkan ve daha Türkiye'de bile satışa sunulmayan Apple Vision Pro’nun artık üretilmeyeceği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Apple, cihazın üretimini kademeli olarak sonlandırma sürecine girmiş durumda. Şirketin 2024 yılında yayımladığı tanıtım videosunu kısa süre önce kaldırmış olması da bu iddiaları güçlendiriyor.

Karma gerçeklik gözlüğünün ilgi görmemesindeki başlıca nedenlerin başında yüksek fiyat etiketi geliyor. Öyle ki cihaz 3.499 dolarlık satış fiyatıyla birçok kullanıcının cebini zorluyor. En iyi VR gözlükler arasında yer alan Meta Quest 3 ve Samsung Galaxy XR ise sırasıyla 499,99 dolar ve 1.799,99 dolar başlangıç fiyatlarına sahip. Bu durumda kullanıcıların daha ucuz modellere yönelmesi gayet normal.

Üstelik Vision Pro'nun yüksek fiyatına rağmen sunduğu özelliklerin yetersiz olduğu da söyleniyor. Zira 3 bin 499 dolar ödeyebilecek olmasına rağmen buna değmeyeceği için tercih etmeyen pek çok kişi var. Öte taraftan Apple'ın üretimi sonlandıracağı pek de sürpriz olmadı. Öyle ki sektör kaynakları uzun bir süredir firmanın bu konuyu düşündüğünü öne sürüyordu.

