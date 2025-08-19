Eski iPhone'ların Sevilen Özelliği Apple Watch'a Geliyor

Apple son dönemde iPhone ve iPad gibi ana cihazlarında biyometrik güvenlik özelliklerini standart hale getirdi. Şirket, yeni nesil modellerinde Face ID özelliğine yer verse de geçtiğimiz yıllarda bunun yerine Touch ID kullanılıyordu. Firma, iPhone 5s'ten iPhone X'e kadarki tüm modellerde parmak izi sensörü bulundurmuştu.

İddialara göre bu özellik Apple Watch ile Apple cihazlarına geri dönecek. Şirketin yaklaşan yeni nesil akıllı saatlerine Touch ID özelliğini getireceği belirtiliyor. İşte detaylar!

Touch ID'li Apple Watch 2026 Yılında Piyasaya Sürülebilir

Güvenilir kaynaklar tarafından incelenen Apple'a ait dahili kodlar, şirketin Apple Watch için yeni bir biyometrik güvenlik özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Mevcut kodlarda, Apple'ın Touch ID için kullandığı "AppleMesa" kod adının yer aldığı bildiriliyor. Bu da akıllı saatlerin Touch ID benzeri bir parmak izi okuyucuya sahip olacağı anlamına geliyor.

Uzmanlar, söz konusu kod adının şimdilik sadece şirket içi kod satırlarında bulunduğu için Touch ID'nin henüz deneysel aşamada olduğunu öne sürüyor. Zira watchOS 26'da bu koda dair herhangi bir iz bulunmuyor. Bu nedenle bu özelliğin en erken 2026 yılında piyasaya sürülecek Apple Watch modeli ile birlikte hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

Peki Apple, Apple Watch gibi küçük bir cihaza Touch ID'yi nasıl entegre edebilir? İddialara göre şirketin bu konudaki çözümü, iPad Air'e benzer şekilde Touch ID'yi yan düğmeye eklemek olabilir. Bu kapsamda Touch ID özelliğine sahip Apple Watch'ların önemli tasarım değişiklikleriyle gelmesi muhtemel.

Öte yandan yeni nesil Apple Watch'ların tek yeni özelliği Touch ID olmayacak. Sızdırılan son raporlar yeni modellerin daha fazla sensör ile geleceği ve daha uzun pil ömrüne sahip olacağını işaret ediyor. Üstelik bu yeniliklerin hem temel Apple Watch modellerinde hem de Apple Watch Ultra gibi üst düzey cihazlarda yer alması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch'lara başka hangi özellikler gelmeli? Yorumlarda buluşalım.