iPhone 17 Tanıtıldı Ama Dahası Var: İşte Yaklaşan 10 Yeni Apple Ürünü!

Apple, bu hafta düzenlediği iPhone 17 lansmanı ile birlikte akıllı telefonlardan kablosuz kulaklıklara kadar pek çok pazarda ses getirmeyi başardı. Ancak şirket henüz tüm kozlarını daha oynamadı.

Güvenilir kaynaklara göre, Apple'ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı en az 10 yeni ürün daha bulunuyor. Bu ürünlerin yarısı 2025'in sonuna kadar, geri kalanı ise 2026'nın başlarında teknoloji severlerle buluşacak. İşte o ürünler!

2025 Sonuna Kadar Piyasa Sürülecek Yen

i Apple Ürünleri

Aktarılanlara göre Apple'ın son olarak gerçekleştirdiği iPhone 17 lansmanında tanıtılmayan ama bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek 5 farklı yeni ürün bulunuyor. Bu ürünlerden bazılarının önümüzdeki ay içerisinde tanıtılması muhtemel.

M5 çipli iPad Pro

Ekim ile Kasım ayları arasında piyasaya sürülecek iPad Pro serisinin yeni modeli, M5 çipini taşıyan ilk model olma unvanını elinde bulunduracak. iPhone 17'deki A19 Pro'nun sunduğu verimlilik özelliklerinin bu işlemcide de yer alması bekleniyor.

Cihazın donanım tarafında pek de büyük yeniliklerle gelmesi beklenmezken, tasarım alanında dikey formatta konumlanan yeni bir ön kameranın tablette yer alacağı söyleniyor.

M5 çipli Vision Pro

Apple'ın yaklaşan yeni nesil artırılmış gerçeklik başlığı, M2 çipinden güç alan Apple Vision Pro'nun M5'e terfi eden yeni modeli olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenle cihazın gerek donanım gerekse tasarım alanında büyük değişikler taşımayacağı söyleniyor.

AirTag 2

2021 yılında tanıtılan ilk AirTag modelinin son dönemde gittikçe popülerleşmesi, Apple'ı yeni nesil bir takip cihazı geliştirmeye itti. Aslında yeni modelin 2025 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak son bilgiler cihazın bu yıl sonuna kadar çıkış yapacağı yönünde. AirTag 2'nin en önemli özelliği ise konum hassasiyetini neredeyse üç katına çıkaran U2 çipiyle gelecek olması.

Apple TV ve HomePod mini

İddialara göre Apple, akıllı ev ürünlerini iPhone 17 etkinliğinde duyurulan yeni N1 ağ çipi ile yenileyecek. Bu işlemci ile birlikte Apple TV'ye yeni Siri ve diğer Apple Intelligence özellikleri de gelecek. HomePod mini için de yeni renk seçeneklerine sahip bir versiyonun yolda olduğu söyleniyor.

2026'nın Başında Piyasa Sürülecek Yeni Apple Ürünleri

2026 yılına girdiğimizde de bizi birkaç önemli Apple lansmanı bekliyor olacak. İşte yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen 5 ürün:

M5 çipli MacBook Pro

Apple'ın genellikle ekim ayında tanıttığı MacBook Pro modeli, bu kez M5 serisi çiplerle daha geç karşımıza çıkacak. Büyük bir tasarım değişikliği veya OLED ekran gibi radikal yeniliklerin bu modelde beklenmediğini belirtelim. Cihazın en büyük özellikleri M5 işlemcisi sayesinde sunduğu verimlilik kazanımları ve performans artışı olacak.

M5 çipli MacBook Air

MacBook Pro'ya benzer şekilde MacBook Air'ın da M5 çipi ile güncellenecek. 2026'nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen bu modelde de A19 Pro'daki performans ve verimlilik artışlarının izleri görülecek.

Yeni Nesil Mac Monitörü

Apple, bu yeni dizüstü bilgisayarları ile birlikte iki yeni harici monitör üzerinde çalışıyor. Sektörel kaynaklara göre, şirket şimdilik bunlardan sadece bir tanesini 2026 yılında piyasaya sürecek. 27 inç boyutundaki bu yeni monitörün Studio Display ya da Pro Display XDR'ın devamı niteliğinde olacağı konuşuluyor.

iPhone 17e

Bu yılın başlarında tanıtılan iPhone 16e modelinin ardından Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisine iPhone 17e ismiyle devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki ilkbaharda, daha hızlı A19 çipi ve küçük iyileştirmelerle donatılmış yeni bir iPhone 17e modelinin karşımıza çıkması muhtemel.

Akıllı Ev Merkezi

Apple'ın uzun zamandır beklenen akıllı ev merkezi 2026'nın ilk aylarında nihayet piyasaya sürülecek. İlk defa karşılaşacağımız bu ürün Apple'ın iOS 26.4 ile birlikte gelmesi beklenen yapay zeka destekli Siri ile uyumlu olarak çalışacak.

Peki siz Apple'ın yaklaşan teknolojik ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.