Ucuz iPhone Dönemi Yeniden Başlar Mı? Vergi Tarifesi Sorunu Çözüldü Mü?

Uyguladığı yeni gümrük tarifeleriyle tüm teknoloji dünyasının dengesini bozan ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı her şeyin Amerika'nın iyiliği için olduğunu vurgularken, vergi uyguladıkları şirketlerle hiçbir derdi olmadığına da dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bunun bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Trump, Apple'ın üretimi ABD'ye taşımaması halinde ek %25'lik vergi uygulanacağının haberini de vermişti.

Tekrar konuşan Trump, bu konuyu daha önce Apple CEO'su Tim Cook ile de görüşmüş. Peki ucuz iPhone devri tamamen kapandı mı yoksa Apple, Beyaz Saray'ın istediğini yaparak vergi muafiyetini elde edecek mi?

Trump: "Bizim Apple ile Bir Derdimiz Yok"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları oldukça sertti. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Keven Hassett, konuya el attı ve daha yumuşak bir tonla şöyle dedi:

Biz bu kararı, Apple gibi şirketlerle bir problemimiz olduğundan almadık. Amacımız, onları zor durumda bırakmak değil. Tam aksine, ABD'de üretimi artırmak ve Çin'e olan bağımlılığı azaltmak istiyoruz.

Hassett, Apple'ın üretim süreçlerini ABD'ye taşımasının zaman alacağını kabul ederken, Trump yönetiminin bu süreçte esnek davranabileceğinin sinyalini de verdi. Üstelik sadece Apple değil, Samsung gibi diğer teknoloji devleri de bu karardan etkileniyor.

iPhone Fiyatları Artacak Mı?

Apple, birkaç olası strateji üstünde duruyor. Örneğin iPhone 15 modellerinin üretimi Hindistan'a kaydırılmıştı. Meksika'daki tesislerde ise yeni ürün hatları gelecek sene açılacak. Üstelik, Meksika, ABD ile serbest ticaret anlaşması (USMCA) nedeniyle Apple için cazip bir alternatif olarak da öne çıkıyor. AirPods ve MacBook üretimi ise Vietnam'da gerçekleşiyor.

Eğer Apple, uygulanan vergilerin ek maliyetini kullanıcıya yansıtmadan çözmeye çalışırsa kâr marjını kaybedecek. Kârının düşmesini istemiyorsa %25'lik vergi yükünü kullanıcıya yansıtmak zorunda kalacak — bu da tüm Apple ürünlerinin fiyatında artış olacak anlamına geliyor.

Şirket, ne tarz bir çözüm bulacağını henüz açıklamadı. Apple CEO'su Tim Cook, ilerleyen aylarda Trump yönetimiyle konuşacak ve vergi indirimi almaya çalışacak.