Arc Raiders'a Fortnite Tarzı Kostümler Eklenecek mi? Açıklama Geldi

Arc Raiders oyuncularının bir süredir oyunun Fortnite tarzı kostümler içerebileceği yönünde endişeleri bulunuyordu. Oyunun geliştiricisi Embark Studios'un bir diğer oyunu olan The Finals'taki gibi Arc Raiders'ın da önünde sonunda bu para kazanma yöntemini benimseyeceği söyleniyordu. Ancak son açıklama, oyuncuların gönlüne su serpti.

Arc Raiders, Fortnite Gibi Renkli Kostümler İçermeyecek

Embark Studios CEO'su Patrick Söderlund, Arc Raiders'ın temasını bozmamak adına gereksiz iş birliklerine ve oyunun doğası ile son derece uyumsuz kostümlere asla yer verilmeyeceğini açıkladı. Piyasada pek çok başarılı oyun olduğunu, bunların çok esnek bir oynanışa sahip olacak şekilde geliştirildiğini belirten Söderlund, bu tür oyunlarda herkesin istediği kostümü alabileceğini, sorun yaratmayacağını söyledi.

CEO, açıklamanın devamında Söz konusu Arc Raiders olduğunda bunları söylemenin mümkün olmadığına işaret etti. Bu oyunun daha özenle hazırlanmış bir hikâye ve tasarlanmış dünyaya sahip olduğunu belirterek Fortnite ya da The Finals gibi oyunlardan farklı olarak daha çok belirli sınırların içinde kalınması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Söderlund'un da diğer çoğu oyuncu gibi oyunda mevcut tüm kıyafet ve ekipmanların Arc Raiders'ın kıyamet sonrası atmosferine bağlı, gerçekçi ve oyunun sunduğu dünya ile uyumlu kalması gerektiğini düşündüğünü gösteriyor. Ayrıca kendisi de oyunda sık sık kıyafet ve sırt çantası değiştirdiğini söyledi. Bu, oyunda hâlâ çok sayıda özelleştirme seçeneğinin olacağı ancak oyunun dünyası ile daha uyumlu olacağı anlamına geliyor.

Şirketten gelen açıklamalar, Arc Raiders'ın bir gelir kaynağı olarak görülmediğini yansıtıyor. Eğer öyle olsaydı muhtemelen şimdiye kadar çoktan Fortnite tarzı kostümlerle dolup taşardı. Peki, sizin bu açıklama ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.