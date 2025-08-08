Steam'de İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Steam'de başlatılan kampanya kapsamında iki oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Steam'de İki Oyun Ücretsiz Oldu

Popüler dijital oyun mağazası Steam'de Ashes of the Singularity: Escalation ve Lynked: Banner of the Spark bedava oldu. Bu oyunu üç gün boyunca (11 Ağustos 2025) ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Oyunu ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunu indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Ashes of the Singularity: Escalation Nasıl Bir Oyun?

Ashes of the Singularity: Escalation, en iyi RTS oyunları arasında yer alıyor. Aynı anda ekranda binlerce birimin savaşmasına olanak tanıyan özel oyun motoru Nitrous Engine ile geliştirilen yapım, bu sayede devasa ve kaotik savaşlara ev sahipliği yapıyor.

Oxide Games ve Stardock Entertainment tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Oyunun 81 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Ashes of the Singularity: Escalation Fragmanı

Lynked: Banner of the Spark Nasıl Bir Oyun?

Lynked: Banner of the Spark, roguelite aksiyon türünü yaşam simülasyonu ögeleriyle birleştiren bir rogue-life RPG oyunudur. Hızlı ve akıcı bir dövüş mekaniğine sahip olan yapımda düşmanlarla savaşırken çeşitli silahlar kullanabiliyoruz. Silah çeşitliliği, dövüşlerin monotonlaşmasını engelliyor ve stratejik derinlik sağlıyor.

Savaşlarda elde ettiğimiz kaynakları kullanarak üs inşa edebiliyoruz ve geliştirebiliyoruz. Ayrıca balık tutma ve eşyalar üretme gibi aktiviteler de yapabiliyoruz. Bu aktiviteler, eğlenceli zaman geçirmesinin yanı sıra karakterimizi ve ekipmanımızı güçlendirmemize yardım ediyor.

Lynked: Banner of the Spark Fragmanı

Ashes of the Singularity: Escalation Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 8.1 / 7 (64 bir)

Windows 10 / 8.1 / 7 (64 bir) İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci

Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: 2 GB GDDR5 NVIDIA GeForce 660 / AMD R7 360

2 GB GDDR5 NVIDIA GeForce 660 / AMD R7 360 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Oyunun yüklenebilmesi için en az 27 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Lynked: Banner of the Spark Minimum Sistem Gereksinimleri