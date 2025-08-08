2.971 TL Değerindeki 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında dört oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta 4 Oyun Ücretsiz Oldu

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası kapsamında The Elder Scrolls Online, PAW Patrol World, Cassette Beasts ve Souldiers isimli oyunlar bedava oldu. Kampanya The Elder Scrolls Online için 12 Ağustos'ta, diğer oyunlar için 10 Ağustos'ta sona erecek.

The Elder Scrolls Online, PAW Patrol World, Cassette Beasts'i tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Retro Forge tarafından geliştirilen Souldiers'a erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

The Elder Scrolls Online, MMORPG yani devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma türünde bir oyundur. Elder Scrolls serisinin evreninde geçen oyun, ana hikâyeden yaklaşık bir yıl öncesini konu alıyor. ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen yapımda Tamriel bölgesinin büyük bir kısmını bulunuyor.

MMORPG olmasına rağmen hikâyeye çok önem veren oyunda istediğiniz ırkı seçip oynamaya başlayabilirsiniz. Kaliteli grafikleri, etkileyici atmosferi ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan yapımın 80 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Piksel grafiklere sahip olan Souldiers, en iyi metroidvania oyunları arasında yer alıyor. Soulslike türüne benzer bir dövüş mekaniği içeren yapımda dört farklı sınıf bulunuyor. Her sınıfın kendine özgü yetenekleri, avantajları ve dezavantajları mevcut.

Çizgi film tarzı görselliğiyle öne çıkan PAW Patrol World, üç boyutlu aksiyon macera oyunudur. Sıra tabanlı dövüş mekaniğine sahip Cassette Beasts ise açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?