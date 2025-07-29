Ubisoft 12 Sene Öncesinde Kalmış Efsane Oyununu Geri Getirecek!

Ubisoft'un efsanevi Assassin's Creed serisi, eskide kalmış bir oyunun geri gelmesiyle renklenecek gibi duruyor. Oyun topluluğu, PlayStation dijital arşivinde Ubisoft'un henüz kamuoyuyla paylaşmadığı bir detayı keşfetti. Assassin's Creed: Shadows ile büyük bir başarıya imza atan oyun şirketi, bu defa eski bir oyuna odaklanıyor olabilir.

Ubisoft'un diğer yapımları, dijital arşivde belli başlı kodlarla temsil ediliyordu. Bu kodlar Assassin's Creed Valhalla için PPSA01490_00, Mirage için PPSA07231_00 ve son olarak Shadows için PPSA20397_00 olarak belirlendi. Şimdi ise listede PPSA28183_00 (New) adlı bir kod yer alıyor.

Assassin's Creed IV: Black Flag Geri Mi Dönüyor?

Koddaki "new" detayı yeni bir oyuna işaret ediyor olsa da bazı oyuncular bunun Shadows için kapsamlı bir DLC paketi olabileceğini düşünüyor. İlk izlenimler, içeriğin mobil platformlara özel olmadığını ve bağımsız bir oyun paketi şeklinde tanımlandığını açıkça gösteriyor. Yani bu durumda bir DLC paketi üzerinde çalışılmadığı ve kodun başka bir içeriğe karşılık geldiği açık. Dolayısıyla gözler, benzer kod yapısına sahip Assassin's Creed IV: Black Flag oyununa çevriliyor.

Assassin's Creed IV: Black Flag, 2013 yılında çıkmış ve efsane oyun serisinin en sağlam parçalarından biri olarak akılda kalmıştı. Kodun Black Flag'i temsil ettiğini kanıtlayan başka detaylar da var. Örneğin baş karakter Edward Kenway'i seslendiren aktör Matt Ryan, birkaç ay önce üstü kapalı bir açıklama yapmıştı. Ardından Black Flag'in Steam sayfasında güncellemeler yapılınca söylentilerin zemini sağlamlaştı.

AC Black Flag Remake'i Gelebilir

Düzenlemeler kısmında çoğunlukla multimedya kullanılmıştı. Tüm detaylar göz önüne alındığında Ubisoft'un Black Flag Remake'i üzerinde çalıştığı ihtimali kuvvetleniyor.

Hatırlarsanız daha önce Mirage oyunu da benzer kod sızıntılarıyla ortaya çıkmıştı. Kulis söylentilerine göre 2025 sonu veya 2026 başında büyük bir tanıtım gerçekleştirilecek. Ubisoft, söz konusu tanıtımda yeni oyununa dair detayları açıklayacak.