Ubisoft'un 5 Milyon Oyunculu Yapımı El Konsollarına Geliyor

Assassin's Creed serisinin Japonya döneminde geçen son halkası Shadows, çıkışıyla büyük bir başarıya imza attı ve son dönemlerde batış evresine geçtiği iddia edilen Ubisoft'u ipten aldı. Assassin's Creed: Shadows maliyeti tam anlamıyla dudak uçuklatıyordu.

Son zamanlarda oyuncu sayısında düşüş yaşansa da Ubisoft, oyuna yaklaşık 10 saatlik bir oynama süresi ekleyen ilk genişleme paketi (DLC) Claws of Awaji'yi birkaç ay önce duyurmuştu. Son sızıntılar ise bu yüksek maliyetli oyunun, Nintendo'nun yeni nesil taşınabilir konsolu Switch 2'ye geleceğini gösteriyor.

Assassin's Creed Shadows Yeni Sürümleri Yolda

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot daha önceki açıklamasında "oyun için yeni sürümler yolda" demişti. Doğrudan bir platform ismi vermemek veya sonraki dedikoduları yalanlamak gibi bir adeti olmadığından ötürü Ubisoft konuya ilişkin ikinci bir açıklama yapmadı. Assassin's Creed serisinin son üyesi şu an PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarından erişilebilir konumda.

Guillemot'un bahsettiği "yeni sürümler" ise geriye Nintendo Switch 2 gibi taşınabilir konsollar dışında bir seçenek bırakmıyor. Zira eski nesil cihazlara destek vermeleri pek olası görünmüyor.

Assassin's Creed Shadows Türkiye Fiyatı

Oyun platformlarının yaz kampanyaları devam ettiği için pek çok oyunda olduğu gibi AC: Shadows da indirim kampanyaları kapsamına giriyor. Güncel fiyatlar şu şekilde: