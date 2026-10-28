Aston Martin’in En Hızlı Üstü Açık Modeli Valhalla Spider Tanıtıldı

28 Ekim 2026'da tanıtılan Aston Martin Valhalla Spider, markanın şimdiye kadarki en hızlı üstü açık modeli. Valhalla kupenin 1.079 PS'lik (metrik beygir gücü) hibrit sistemini kullanan Spider, tavanı sökülmüşken de 350 km/s'ye çıkıyor. Aston Martin'in Türkiye distribütörü Yeniköy Motors da modeli aynı gün Türkçe bültenle duyurdu.

Valhalla Spider Ne Kadar Güçlü?

Hibrit sistemin merkezinde Valhalla'ya özel, 4,0 litrelik çift turbolu bir V8 bulunuyor ve bu motor tek başına 828 PS üretiyor. Motora destek veren 3 elektrik motoru 251 PS ekliyor, sistemin toplam gücünü 1.079 PS'ye, torkunu 1.100 Nm'ye çıkarıyor. Aston Martin'e göre bu V8, markanın litre başına en yüksek güç üreten içten yanmalı motoru.

Aston Martin'in 656 beygirlik 2025 Vantage modelinde de 4,0 litrelik çift turbolu bir V8 kullanılıyor. Valhalla'nın motoru düz krank miliyle ondan ayrılıyor; Aston Martin CEO'su Adrian Hallmark bültende Valhalla kupeyi şirketin düz krank milli V8'ini kullanan ilk model olarak anıyor. Şirket V12 motorları korumak için hazırladığı planı sürdürürken Valhalla'da V8'i elektrik motorlarıyla birleştiriyor.

Elektrik motorlarının 2'si ön aksta çalışıyor ve ön tekerleklere giden torku ayrı ayrı ayarlıyor. 3. motor, 8 ileri çift kavramalı şanzımanın (DCT) içine yerleşiyor ve arka aksı V8 ile birlikte sürüyor. Ön ve arka aks arasında mekanik bir bağlantı bulunmuyor. Spider'ın resmi model sayfası, yüksek voltajlı bataryanın kapasitesini 6,1 kWh olarak veriyor.

Tavan Azami Hızı Nasıl Değiştiriyor?

Valhalla Spider 0'dan 100 km/s'ye 2,5 saniyede çıkıyor ve elektronik sınırlamalı 350 km/s'lik azami hızına tavanı tamamen sökülmüşken de ulaşıyor. Opsiyonel karbon fiber sert tavan takılıyken de sınır aynı kalıyor, standart siyah kumaş tavanla otomobilin azami hızı 200 km/s'de duruyor. Model sayfasına göre kumaş tavanın standart olması pazara göre değişiyor; CarBuzz ve Autocar India'ya göre ABD'de karbon tavan standart geliyor.

Sürücü tavanları elektrikli bir mekanizmayla değil, elle söküp takıyor. Söküldükten sonra kumaş tavan kabinde saklanabiliyor, Aston Martin park halinde kullanılmak üzere bir yağmur örtüsü de veriyor. Tavan açıkken ön camın üst kenarına takılan rüzgâr yönlendirici, havayı yolcuların üzerinden geçirip motorun hava emiş kanalına taşıyor. Yönlendirici tavan takılıyken 3'e katlanıp kapı eşiklerindeki yeni 15 litrelik bölmelere sığıyor.

Kupeden Hangi Farkları Var?

Aston Martin'e göre Spider ile kupe arasındaki teknik fark, aktif aerodinamik ile Elektronik Stabilite Programı (ESP) ayarlarıyla sınırlı. Yeniden ayarlanan bu sistemler tavanın takılı olup olmamasına göre değişen hava akışına uyum sağlıyor. Spider, tavan takılıyken 600 kg'ın üzerinde yere basma kuvveti üretiyor; model sayfası bu değeri Race modunda 241 km/s hız için veriyor.

Güç aktarma sistemi ve 4 sürüş modu kupeyle aynı, karbon fiber monokok gövde de kupedekinin Spider'a uyarlanmış bir sürümü. Tavanın üstündeki hava emiş kanalı yeniden şekillendi ve kupeye göre 35 mm yükseldi. Carscoops ve Autocar India'ya göre Spider, hafifletme opsiyonlarıyla 1.680 kg geliyor; Aston Martin ağırlığı bültende paylaşmadı.

Kabinde yeni karbon fiber Touring koltukları standart sunan Aston Martin, daha fazla destek isteyenlere kupedeki tek parça koltuğu ücretsiz opsiyon olarak veriyor. Yukarı ve dışa doğru açılan karbon kapılar korunuyor; kapı camları artık çerçevesiz ve üst kenarları daha kavisli. Model sayfasına göre Spider, önde 20, arkada 21 inçlik jantlarda Michelin Pilot Sport S 5 lastiklerle geliyor.

Valhalla Spider Ne Zaman Teslim Edilecek?

Aston Martin, Spider'ın fiyatını ve üretim adedini açıklamadı; model sayfası yalnızca modelin sınırlı sayıda sunulacağını söylüyor. Şirket Top Gear ve Elite Traveler'a her 4 Valhalla'dan 1'inin Spider olmasını beklediğini, satış kontenjanının büyük kısmının da dağıtıldığını söyledi. Valhalla kupenin üretimi 999, V12 motorlu Vanquish 25'in üretimi 50 adetle sınırlı. Spider dünya prömiyerini Las Vegas'taki Concours at Wynn Las Vegas etkinliğinde yapacak ve teslimatlar 2027'nin 3. çeyreğinde başlayacak.

Yeniköy Motors'un Türkçe bülteni Türkiye fiyatına ve kontenjanına yer vermiyor, astonmartin.com.tr'deki Valhalla kupe sayfasında da fiyat bulunmuyor. Türkçe bülten, Hallmark'ın sözlerini şöyle veriyor: "Yüksek ya da düşük hızda, yağmurda veya güneşte, tavan açık ya da kapalı, yolda veya pistte... Valhalla Spider her koşula yanıt veriyor."

Editörün Yorumu

Valhalla Spider'da beni en çok şaşırtan karar, 1.079 PS'lik bir otomobilin standart kumaş tavanla 200 km/s'de kesilmesi. Tam hız için ek ücretli karbon tavan şartı, kumaş tavanın standart geldiği pazarlarda alıcıların çoğunu bu opsiyona yönlendirecek gibi duruyor. Tavanları elle sökmek de bu fiyat sınıfında zahmetli kaçabilir; yine de bu otomobillerin çoğunun garajdan yalnızca güzel havada çıkacağını düşününce sahiplerin bunu dert etmeyeceğini sanıyorum.