Ay Yüzeyinde Hareket Eden Su Bulundu

Bilim insanlarının yaptıkları son çalışmalara göre gezegenimizin uydusu Ay, düşündüğümüz kadar kuru ve tozlu bir yer olmayabilir. NASA’nın Ay Keşif Uydusu’nu kullanan bir grup araştırmacı, Ay yüzeyindeki su moleküllerini ve nem davranışlarını inceledi ve ilginç sonuçlara ulaştı.

Dünya’dan yaptığımız ilk gözlemlerde Ay’ın yüzeyinde hiç su bulunmadığı fikrine kapılmış olsak bile yapılan daha detaylı araştırmalarda, uydumuzun kutup bölgelerinde relogit ismi verilen sıvı halde suların bulunduğu bilgisine ulaşmıştık. NASA Ay Keşif Uydusu ile yapılan son çalışma ile varlığından haberdar olduğumuz bu suyun, Ay Günü’ne uygun şekilde hareket ettiği tespit edildi.

Ay’daki nem hakkında Geophysical Research Letters isimli akademik dergide yayınlanacak yeni bir makalenin hazırlıkları esnasında keşfedilen detaylar, oldukça ilginç sonuçların ortaya çıkmasını sağladı. Makalede olay şu şekilde aktarıldı: “Su molekülleri, Ay Günü’ne göre öğlen vaktinde sıcaklık tepe noktasına çıkana kadar, regolitlere bağlı kalıyorlar. Sonrasında moleküller ayrışıyor ve Ay’ın son derece seyrek atmosferi ya da eksozferine tutunarak ilerliyor ve sıcaklık düşmeye başladığında daha soğuk bir yere düşüyorlar.”

Bilinçli yapılıyormuş gibi görünen bütün olayın kimyasal tepkimeler sonrasında ortaya çıktığını dile getiren bilim insanları, ortaya çıkardıkları bilgilerin, Ay’da su toplama ya da su saklama benzeri araştırmalara öncülük edebileceğini dile getirdiler.