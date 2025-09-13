Ayda 5 Bin TL'ye Araç Sahibi Olmak: Tesla'dan Dev Kampanya!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, global pazarda adını daha fazla duyurmak adına farklı satış stratejileri takip ediyor. Bu kapsamda Asya pazarı için özel bir kampanya başladı. Buna göre kullanıcılar aylık çok cuzi ücretler ödeyerek Tesla sahibi olabiliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla’dan Japonya’da sıfır faizli kampanya: Türkiye’de mümkün mü?

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Doğu Asya pazarında satışlarını artırmak için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Japonya’da yürürlüğe giren uygulama kapsamında Model 3 ve Model Y için sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Kullanıcıların ise en çok merak ettiği konu şu oldu: Türkiye'de mümkün mü?

Tesla’nın asıl hedefi Japonya’da bu yıl belirlenen 10 bin adetlik satış rakamına ulaşmak. Bu doğrultuda başlatılan kampanyada Model 3 günlük 650 Japon Yeni (yaklaşık 181 TL) karşılığında satın alınabiliyor. Daha büyük gövdeye sahip Model Y için ise günlük ödeme 990 Japon Yeni (yaklaşık 276 TL) olarak belirlendi.

Böylece Tesla araçlarını Japon tüketiciler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Türkiye’deki otomobil pazarına bakıldığında ise bu tarz kampanyaların gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Zira bunun en önemli nedeni yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer vergi yükleri. Bir Tesla aracı Türkiye’ye geldiğinde fiyatının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca bankacılık düzenlemeleri, kredi faiz oranları ve finansman politikaları, sıfır faizli uzun vadeli ödeme planlarını imkânsız hale getiriyor.

Tüm bunlara rağmen Tesla, Türkiye’de rekor satış rakamlarına ulaştı. ÖTV oranlarındaki artışa rağmen Model Y, özellikle 2025’in ilk yarısında en çok tercih edilen elektrikli SUV’lardan biri oldu. Bu da gösteriyor ki Türkiye’de kullanıcılar Tesla’ya yüksek talep göstermeye devam ediyor. Ancak Japonya’daki gibi günlük küçük taksitlerle ödeme yapılabilen bir model Türkiye’de mevcut ekonomik koşullar ve vergi düzenlemeleri sebebiyle şu an için mümkün görünmüyor.

