Battlefield 1, Steam'de Yüzde 90 İndirimle Yarım Döner Fiyatına Düştü!

2016 yılında piyasaya sürülen ve aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini koruyan Battlefield 1, Steam’de yüzde 90 indirimle oyuncuların karşısına çıktı. Electronic Arts imzası taşıyan savaş temalı yapım, kampanya kapsamında neredeyse yarım döner fiyatına satın alınabiliyor. İşte ayrıntılar...

Oyuncuları 1. Dünya Savaşı atmosferine götüren Battlefield 1, Steam'de normalde 39,99 dolara (1.760 TL) satılıyordu. Şimdi yüzde 90’lık indirimle birlikte fiyatı 1,99 dolara (88 TL) kadar düştü. Bu düşük fiyattan yararlanabilmek için oyunu Steam üzerinden satın alabilirsiniz. Bu arada kampanya, 19 Mart 2026 tarihine kadar sürecek.

Oyunun diğer platformlardaki fiyatı ise eskisi gibi. Steam’in en büyük rakiplerinden Epic Games Store’da 1.499,99 TL’ye satılan yapım, PlayStation konsolların dijital oyun mağazası PlayStation Store’da ise 1.999 TL fiyat etiketine sahip.

Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 1’de hem tek oyunculu hikâye modu hem de çok oyunculu mod bulunuyor. Hikâye modunda farklı cephelerde geçen kısa savaş hikâyeleri anlatılırken çok oyunculu modda ise 64 oyuncuya kadar desteklenen geniş haritalar yer alıyor. Hatta bu haritalar arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilen yerler de var. Oyuncular piyade askerleri, zırhlı araçlar, uçaklar ve atlı birlikler ile savaşın içinde yer alabiliyor.

Oyunun çok sevilmesinin sebebi ise hiç şüphesiz gerçekçiliği. Dönemin savaş ekipmanlarının yer aldığı yapımda mesela bir tankla binaya ateş ettiğinizde yapı gerçekçi şekilde yıkılabiliyor. Yine zırhlı araçlar da sanki gerçek bir savaşın ortasındaymış gibi hasar alabiliyor. Tüm bu detaylar, Battlefield 1’i dünyanın en iyi oyunlarından biri yapıyor. Zaten oyun Steam’in çok satanlar listesinde de yer alıyor.

Battlefield 1 Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10/11 (64-bit) İşlemci AMD FX-6350 / Intel Core i5-6600K AMD FX-8350 Wraith / Intel Core i7-4790 Ekran Kartı AMD Radeon HD 7850 (2 GB) / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) AMD Radeon RX 480 (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB) RAM 8 GB 16 GB Depolama 50 GB kullanılabilir alan 50 GB kullanılabilir alan DirectX Sürümü DirectX 11 DirectX 11

Editörün Yorumu

Battlefield 1, benim çok vakit geçirdiğim bir oyun. Açık konuşmak gerekirse hikâye modu beni çok fazla içine çekmedi ancak çok oyunculu modda oldukça keyifli zaman geçirdim. Savaş temalı oyunlarda genellikle keskin nişancı oynamayı seviyorum ve Battlefield 1’deki keskin nişancı tüfekleri de gerçekçi bir his veriyor. Eminim ki Battlefield 1'i siz de beğeneceksiniz.

