Battlefield 2042 ve FIFA 22 Game Pass’e Gelebilir!

Yaşanan bir gelişmeye göre Battlefield 2042 ve FIFA 22 Game Pass isimli oyun abonelik sisteminin kütüphanesine eklenebilir. Bu gelişme, dünya genelinde çok sayıda oyuncunun heyecanlanmasına neden oldu.

Yayıncılığını Electronic Arts’ın üstlendiği Battlefield 2042, 2021 yılının kasım ayında satışa sunulmuştu. DICE tarafından geliştirilen video oyunu, beklentilerin altında kalarak çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Battlefield serisinin son oyunu olan BF 2042, sadece birkaç gün içinde en kötü Steam oyunları arasına girmişti. Piyasaya sürüldüğü günden itibaren birçok hataya ev sahipliği yapan video oyunu, dünya genelinde çok fazla oyuncu tarafından kısa süre içerisinde tepkilerin odağı haline gelmişti.

DICE, oyunda meydana gelen hataları düzeltmek için bu zamana kadar pek çok yama yayımladı fakat bu güncellemeler, oyunun sorunsuz bir şekilde çalışması ve serinin önceki oyunları gibi olması için yeterli olmamıştı.

Çok düşük inceleme puanları ile dikkat çeken Battlefield 2042’nin oyuncu sayılarında da önemli ölçüde düşüş meydana geldi. Yaşanan bir gelişme, oyuncu sayısının artmasını sağlayabilir.

Battlefield 2042 ve FIFA 22 Game Pass’e Eklenecek mi?

Microsoft mağazasında yaşanan bir gelişme, çoğu oyuncunun heyecanlanmasına sebep oldu. Futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapım olan FIFA 22 ve Battlefield 2042’nin Xbox sayfalarına EA Play logosu eklendi.

FIFA 22 ve Battlefield 2042’nin Xbox sayfalarındaki EA Play logosu, söz konusu yapımların Game Pass isimli oyun abonelik sisteminin içerik kütüphanesine ekleneceğini de işaret ediyor. İddiaya göre BF 2042 ve FIFA 22, 5 Mayıs 2022 tarihinde Game Pass kütüphanesine gelecek.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts, konu ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Bu da yaşanan gelişmenin yalnızca bir tahminden ibaret olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Sony, mayıs ayındaki ücretsiz PlayStation Plus oyunları arasına FIFA 22’yi de eklemişti. Görünüşe göre Microsoft da söz konusu yapımı kendi oyun abonelik sisteminin kütüphanesine dahil etmeye hazırlanıyor. Öte yandan BF 2042’nin de Game Pass’e gelmesi, pek sürpriz olmaz.

FIFA 22 ve Battlefield 2042 isimli video oyunlarının Microsoft’un oyun abonelik sistemine gelebilecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.