1350 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Battlefield 4 Fırsatını Kaçırmayın!

Battlefield serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. DICE tarafından Frostbite 3 motoruyla geliştirilen Battlefield 4'ün Premium sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Battlefield 4'ün Fiyatı Düştü

Epic Games mağazasında kısa süre önce Epic İndirimleri kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Battlefield 4 de bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirime girdi.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield 4'ün Premium sürümü, Epic Games Store'da 1.499,99 TL yerine 149,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Battlefield 4 Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısına sahip Battlefield 4, savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda hikâye modunun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Çok oyunculu modda araç kullanma ve silah özelleştirme özellikleri mevcut.

Söz konusu modda ayrıca engineer, assault, support ve recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Bu sınıfların kendine özgü silahları, ekipmanları ve yetenekleri yer alıyor. Bu da oyunu daha keyifli hâle getiriyor.

Battlefield 4 Fragmanı

Battlefield 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8

Windows 8 İşlemci: AMD) Athlon X2 2.8 GHz / Intel Core 2 Duo 2.4 GHz

AMD) Athlon X2 2.8 GHz / Intel Core 2 Duo 2.4 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT

AMD Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Battlefield 4'ün yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Battlefield 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri