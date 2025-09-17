Battlefield 6'nın Battle Royale Modunun Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Battlefield 6'nın büyük bir merakla beklenen battle royale modunun ne zaman çıkacağı şu anda oyun dünyasının en çok konuşulan konularının başında geliyor. Daha önce çeşitli sızıntılar ve açıklamalar sayesinde temel bilgiler edindiğimiz bu modun çıkış tarihi sızdırıldı.

Battlefield 6 Battle Royale Modu Ne Zaman Çıkacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Battlefield 6'nın yeni battle royale modunun çıkış tarihinin 28 Ekim 2025 olması planlanıyor. Battlefield 6 ise 10 Ekim'de piyasaya sürülecek. Bu da battle royale modunun oyunun çıkışından sadece 18 gün sonra yayınlanacağı anlamına geliyor.

Yine de bu tarihe kesin olarak bakmamakta fayda var. Şu anda test sürecinin devam ettiğini unutmamak gerekiyor. Battle royale modunun çıkış tarihi 28 Ekim olarak belirlenmişse dahi test sırasında görülen sorunlardan dolayı bir erteleme olabilir. Bunun sonucunda ise modun oyuncularla buluşması çok daha fazla zaman alabilir.

Battlefield 6'nın Battle Royale Modu Nasıl Olacak?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6'nın battle royale modundan birkaç gün önce 11 dakikadan daha uzun bir süreye sahip video sızdırıldı. O videoda battle royale modunda tank gibi araçlar kullanabileceğimiz ortaya çıktı. Bu da Battlefield serisinin özüne bağlı bir battle royale modu olacağı yönündeki söylemleri doğruladı.

Söz konusu videoda ayrıca haritanın farklı kısımlarında çeşitli ekipmanlar içeren sandıkların olduğu da görüldü. Oyuncuların düşmanlara karşı avantaj elde etmek için bu sandıklara erkenden erişmesi gerekecek. Sızdırılan başka bir videoda ise oyuncuların helikopterden paraşütle atlayıp haritanın belirli bir kısmına ineceği görüldü. Ayrıca haritaya atlamadan önce silah ve ekipman seçilebilecek.

Her iki sızıntı da battle royale modunun yeni Battlefield oyununun Fortnite tarzı bir oyundan çok gerçekçi bir savaş deneyimine odaklanacağını gösteriyor. Gerçekçilik, çoğu oyuncunun Battlefield oyunları oynamasının en önemli sebeplerinden biri. Geliştiriciler, popüler olan oynanış tarzını benimsemek yerine oyuncuları dinlemeyi tercih ediyor.