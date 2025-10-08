Battlefield 1'in Sevilen Özelliği, Battlefield 6'ya Geliyor!

Battlefield 6'da oyunu bambaşka bir savaş alanına götüren önemli bir Battlefield 1 özelliği yer alabilir. Yeni paylaşılan kapsamlı topluluk gönderisinde deniz savaşlarının geri döneceğini gösteren bir ifadeye de yer verildi. Çok yakın bir zamanda piyasaya sürülecek olan oyun, bu özellikle beraber çok farklı bir savaş atmosferi sunabilir.

Battlefield 6, Deniz Savaşlarını Geri Getirebilir

Battlefield 6'nın çıkışından hemen önce önemli bir topluluk gönderisi daha paylaşıldı. Bu topluluk gönderisi özellikle "Deniz savaşlarına olan talep de gözden kaçmadı" ifadesi ile dikkatleri üzerinde topladı. Serinin hayranları, uzun bir zamandan beri deniz savaşlarını Battlefield'da görmek istiyor. Görünüşe göre oyuncuların bu yöndeki taleplerine Battlefield 6 ile karşılık verilecek.

Gönderide ayrıca Battlefield 6'nın 92 milyon saatten fazla oynama süresi ile serinin en çok test edilen oyunu olduğu belirtildi. Bu arada oyuncuların en çok her sınıfın her silahı kullanabilmesini tercih ettiği dile getirildi ancak oyun piyasaya sürüldüğünde bununla birlikte sınıflara göre silah seçimlerinin geçerli olduğu maçlara katılmak da mümkün olacak.

Oyun piyasaya sürüldüğünde gerek hareket gerek silah gerek ses tarafında önemli iyileştirmeler yapılmış olacak. Aktarılan bilgilere göre 200'den fazla alanda önemli geliştirmeler görülecek. Oyunun menüsüne kadar her şey çok daha net ve kullanışlı olacak şekilde güncellenecek. Silahların geri tepmesi de çok daha gerçekçi bir hâle getirilecek.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformları üzerinden oynanabilir olacak. Ancak oyunu şu anda ön sipariş vermek mümkün. Bunun için Steam, Epic Games, PlayStation ve Xbox mağazalarını kullanabilirsiniz.

Battlefield 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB DirectX: Sürüm 12

Battlefield 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri