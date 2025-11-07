Battlefield 6 İki Kat XP Veriyor! Sadece Bu Kişiler Yararlanabiliyor

Battlefield 6 oyuncularına iki kat XP verilmeye başlandı ancak bu avantaj şu anda sadece bazı oyunculara sunuluyor. İki kat XP etkinliğinden yararlanmasına izin verilen oyuncular, bu süreçte normalde olduğundan daha fazla XP kazanarak hesaplarını mümkün olan en hızlı şekilde geliştirebiliyor.

PS5 Oyuncuları, Battlefield 6'da İki Kat XP Alıyor

Battlefield 6'da hızlı bir şekilde seviye atlamak ve hesabını geliştirmek isteyen oyuncular için iki kat XP etkinliği başladı fakat bu avantaj PlayStation 5 kullanıcılarına özel tutuldu. Bu, Xbox Series X / S ya da PC oyuncularının iki kat XP alamayacağı anlamına geliyor.

Bu tür etkinliklerin bir platforma özel olması, Sony ve Battlefield 6 ekibinin arasındaki yakınlıktan kaynaklanıyor. Bilindiği üzere Battlefield'ın en büyük rakiplerinden biri olan Call of Duty serisi de geçmişte Xbox oyuncularına özel avantajlar sunuyordu. Battlefield da Call of Duty'nin aksine Xbox yerine PlayStation tarafına ağırlık vermiş durumda.

PlayStation 5 kullanıcıları, Battlefield 6'nın ilk piyasaya sürüldüğü günden itibaren de özel kostüm gibi avantajlar elde etmişti. XP etkinliğinin de bu avantajlar gibi PlayStation 5'e özel olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Hatta bu çift XP ile ilgili herhangi bir resmî açıklama bile yapılmadı.

PC ve Xbox oyuncuları, oyuna girdiğinde etkinlikle ilgili hiçbir bilgilendirme metni ile karşılaşmayınca çift XP'nin PlayStation'a özel olduğu ortaya çıktı. Bu tür avantajları platforma özel tutmanın oyun şirketleri açısından getirisi yüksek olabilir ancak oyuncular, platforma özel içeriklerle karşılaştığında doğal olarak hayal kırıklığı yaşıyor.

Battlefield serisinin özellikle PC kökenli bir seri olduğunu göz önünde bulunduracak olursak bir konsola bu kadar çok ayrıcalık tanınması özellikle Battlefield oyunlarını en başından beri oynayanlar için pek alışagelmiş bir durum değil. Oyunla ilgili yapılan son olumsuz eleştirilerin büyük bir kısmını platforma özel ayrıcalıklarla ilgili eleştiriler oluşturuyor ve bunların sonu gelecek gibi görünmüyor.