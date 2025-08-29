Steam'de 2.775 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Steam'de başlatılan kampanya kapsamında 5 oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Popüler dijital oyun mağazası Steam'de Space Engineers, Nightingale, Unrailed 2: Back on Track, Darkest Dungeon 2 ve SWORN bedava oldu. Bu oyunları üç gün boyunca (1 Eylül 2025) ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Oyunları ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu etkinlik sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Eğer oyunları beğendiyseniz indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz. Space Engineers Steam'de 10,49 dolardan (431 TL) 2,62 dolara (107 TL) düştü. Bu indirim kampanyası 1 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Nightingale 14,99 dolar (616 TL) yerine 7,49 dolar (308 TL) fiyat etiketiyle, Unrailed 2: Back on Track 10,99 dolar (452 TL) yerine 7,69 dolara (316 TL), Darkest Dungeon II ise 18,99 dolar (781 TL) yerine 7,02 dolara (288 TL) satılamya başlandı. Bu üç oyun için indirim kampanyası 11 Eylül 2025 tarihinde bitecek.

Space Engineers Nasıl Bir Oyun?

Space Engineers, en iyi uzay oyunları arasında yer alıyor. Simülasyon türündeki oyunda amaç, uzayda madencilik yaparak topladığımız malzemelerle uzay g emileri, uzay istasyonları, gezegen üsleri ve çeşitli araçlar inşa etmektir.

Nightingale Nasıl Bir Oyun?

Nightingale, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunda hayatta kalabilmek için tehlikeli yaratıklara karşı mücadele etmemiz ve çeşitli kaynaklar toplamamız gerekiyor. Bu kaynaklar ile silahlar ve aletler üretebiliyoruz.

Unrailed 2: Back on Track Nasıl Bir Oyun?

Strateji, bulmaca ve aksiyon türlerini bir araya getiren Unrailed 2: Back on Track, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Oyundaki amaç sürekli hareket eden bir tren için raylar inşa ederek mümkün olduğunda uzağa gitmesini sağlamak.

Darkest Dungeon 2 Nasıl Bir Oyun?

Darkest Dungeon 2, en iyi roguelike oyunları arasında yer alıyor. Oyunda dört kişiden oluşan bir ekiple arabada yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuk esnasında tehlikeli düşmanlarla savaşmamız ve ekibimizin hem fiziksel hem de akıl sağlığını korumamız gerekiyor.

SWORN Nasıl Bir Oyun?

Hızlı tempolu aksiyon sunan SWORN, roguelike türünde bir oyundur. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra dört kişiye kadar co-op desteği de bulunuyor. Bu sayede oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Steam tarafından kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan oyunlardan hangilerini beğendiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.