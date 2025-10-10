Battlefield 6'nın PS5'e Özel Avantajı Ortaya Çıktı! Ciddi Fark Olacak

Battlefield 6'nın PlayStation 5 sahiplerine özel önemli bir avantaj sunduğu ortaya çıktı. Öyle ki Electronic Arts'ın oyununu bu platform üzerinden oynayacak olanlar, diğer platformdakilere göre hesaplarını daha hızlı bir şekilde geliştirme imkânı elde edecek. Platformlar arasındaki farkın özellikle uzun vadede çok daha belirgin hâle geleceği öngörülüyor.

Battlefield 6, PS5'te Daha Çok XP Kazandırıyor

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Battlefield 6'nın PlayStation 5 sürümü, Xbox ve PC'ye göre daha fazla XP kazanma imkânı sunuyor. Oyuna sahip olmak yüzde 5, bir gruba dahil olmak yüzde 5, iki ya da daha fazla PlayStation Plus abonesi olan bir gruba dahil olmak ise yüzde 5 ek XP elde etmenizi sağlıyor. Böylece PS5 oyuncuları toplamda yüzde 15'e kadar ek XP kazanabiliyor.

Bu ekstra XP'ler için tüm şartlar karşılanıyorsa PS5 oyuncularının maç başına yüzde 15 ek XP kazanması mümkün hâle geliyor. Bunun yerine eğer üç şarttan sadece ikisi karşılanıyorsa yüzde 10 XP elde ediliyor. Xbox ve PC oyuncuları için ekstra XP'nin maksimum yüzde 10 olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla PlayStation 5 kullanıcılarının yüzde 5'lik bir avantaja sahip olduğu söylenebilir.

Bunu önemsiz bir detay olarak görebilirsiniz ancak neredeyse tüm gününü Battlefield 6 oynayarak geçirecek olan PS5 kullanıcılarını göz önünde bulunduracak olursanız hiç şüphesiz, bu durum uzun vadede platformlar arasında ciddi bir fark oluşmasına neden olacaktır. Platformlar arasındaki farkı açma potansiyeline sahip olan bu küçük avantaj, PlayStation ve Battlefield ortaklığının da başlangıcına işaret ediyor olabilir.

Bilindiği üzere Microsoft, Activision'ı satın aldıktan sonra Call of Duty serisi de Xbox'a daha çok odaklanmaya başladı. Bu serinin en büyük rakibi olan Battlefield'ın da PlayStation'a yoğunlaşması muhtemel. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu avantaj, oyuncuların Battlefield 6'yı Xbox ve PC yerine PlayStation 5'te oynamak istemesi için yeterli mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 6, 10 Ekim saat 18.00'de resmen erişime açılacak. Büyük merakla beklenen oyun, Xbox Series X / S, PlayStation 5, Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden yayınlanacak. Oyunu şu anda ön sipariş vermeniz mümkün.

Battlefield 6'nın Fiyatı Ne Kadar?