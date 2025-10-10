Xbox'ta 6.443 TL'lik 7 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında simülasyondan aksiyona kadar çeşitli türlerde yedi oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, Call of Duty: Black Ops 6 için 16 Ekim, diğer oyunlar için 12 Ekim tarihinde sona erecek. Riders Republic, Under The Waves ve Kingdom Two Crowns'u tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listedeki diğer oyunlara erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliği gerekiyor.

Call of Duty: Black Ops 6 Nasıl Bir Oyun?

Soğuk Savaş döneminde geçen Call of Duty: Black Ops 6, bir aksiyon oyunudur. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda gizlilik temalı operasyonlardan aksiyon dolu operasyonlara kadar çeşitli görevler bulunuyor. Hikâye modunda Troy Marshall'ın yanı sıra Frank Woods da mevcut. Tek oyunculu modun yanı sıra zombies ve multiplayer modları bulunuyor.

Riders Republic Nasıl Bir Oyun?

Ubisoft tarafından geliştirilen Riders Republic, en iyi spor oyunları arasında yer alıyor. Motosiklet yarışı, kayak ve snowboard dahil olmak üzere birçok sporun yer aldığı oyun, eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim sunuyor. 2023 yılının haziran ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

AEW: Fight Forever Nasıl Bir Oyun?

YUKE’S tarafından geliştirilen AEW: Fight Forever, Amerikan güreşi oyunudur. Basit bir oynanışa sahip olan yapımda birden fazla maç türü, kariyer modu, çok sayıda özelleştirme seçeneği ve güreş esnasında kullanabileceğimiz 40'tan fazla nesne bulunuyor. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çok Olumlu" şeklinde.

Dovetail Games Euro Fishing Nasıl Bir Oyun?

Dovetail Games Euro Fishing, en iyi balık tutma oyunları arasında yer alıyor. Dovetail Games tarafından geliştirilen oyun, gerçekçi oynanışa ve kaliteli grafiklere sahip. Gerçek hayattaki gibi atışın gücü ve açısı son derece önemlidir. Balıklar suyun sıcaklığı, günün saati, hava koşulları ve yemin türü gibi çevresel faktörlere göre gerçekçi bir şekilde tepki veriyor.

Grounded 2 Nasıl Bir Oyun?

Grounded 2, aksiyon, macera ve hayatta kalma türlerinde bir oyun. Oyunda hayatta kalmak için çevremizdeki ot ve su gibi kaynakları toplamamız gerekiyor. Gelişmiş üretim sistemine sahip yapımda topladığımız malzemelerle sığınaklar, savunma yapıları ve hatta üsler inşa edebiliyoruz. Oyunda hem tek oyunculu mod hem de co-op modu yer alıyor.

Under The Waves Nasıl Bir Oyun?

Under The Waves, aksiyon macera ve keşif türlerinde bir oyun. Profesyonel bir dalgıç olan Stan'i kontrol ettiğimiz yapımda denizaltı aracı ile etkileyici bir maceraya çıkıyoruz. Tek oyunculu moda sahip olan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor. Parallel Studio tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Kingdom Two Crowns Nasıl Bir Oyun?

Kingdom Two Crowns, strateji ve kule savunma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyundaki amaç krallığı korumak. Bunun için duvarlar, kuleler ve dahasını inşa etmemiz gerekiyor. Piksel grafiklere sahip oyunda gündüz ve gece sistemi mevcut. Oyunda ayrıca keşif yapabiliyor, altın toplayabiliyor ve yeni topraklar keşfedebiliyoruz.