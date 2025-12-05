Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Beşiktaş ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 8 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Beşiktaş - Gaziantep FK Maçının Hakemi

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Mehmet Emin Tuğral, ikinci yardımcı hakem görevini ise Bersan Duran üstlenecek. Dördüncü hakemliği Muhammet Ali Metoğlu yapacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bilet fiyatları:

100 VIP: 17.500 TL

17.500 TL 101-126 VIP: 15.000 TL

15.000 TL 102-125 BLOK: 4.250 TL

4.250 TL 115-116 BLOK: 4.250 TL

4.250 TL 114-117 BLOK: 3.850 TL

3.850 TL 103-124 BLOK: 3.450 TL

3.450 TL 113-118 BLOK: 3.450 TL

3.450 TL 4. Kategori: 3.250 TL

3.250 TL 5. Kategori: 3.000 TL

3.000 TL 6. Kategori: 2.750 TL

2.750 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 3.000 TL

3.000 TL 7. Kategori: 1.150 TL

1.150 TL 8. Kategori: 975 TL

975 TL Misafir: 975 TL

Beşiktaş - Gaziantep FK Muhtemel İlk 11

İşte merakla beklenen Beşiktaş - Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ersin Destanoğlu

G. Paulista

Gökhan Sazdağı

D. Jurasek

Emirhan Topçu

W. Ndidi

Orkun Kökçü

Cengiz Ünder

V. Cerny

E. Toure

Jota

Gaziantep FK Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Zafer Görgen

L. Perez

Semih Güler

Tayyip Sanuç

K. Rodrigues

D. Camara

D. Sorescu

K. Kozlowski

E. Kulasin

M. Bayo

C. Lungoyi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Gaziantep FK maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.