Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Merakla beklenen Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ücretsiz canlı izleme linki!
⚡ Önemli Bilgiler
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 8 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Bedava TOD Üyeliği ile maçı herhangi bir ücret ödemeden izlemek mümkün.
Beşiktaş ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 8 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Süper Lig Maçlarını Bedava Canlı İzlemek Mümkün
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dahil tüm Süper Lig maçlarını bedava canlı izlemek mümkün. Üstelik hiçbir ücret ödemenize gerek kalmadan.
Beşiktaş - Gaziantep FK Maçının Hakemi
Beşiktaş - Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Mehmet Emin Tuğral, ikinci yardımcı hakem görevini ise Bersan Duran üstlenecek. Dördüncü hakemliği Muhammet Ali Metoğlu yapacak.
Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Bilet Fiyatları
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bilet fiyatları:
- 100 VIP: 17.500 TL
- 101-126 VIP: 15.000 TL
- 102-125 BLOK: 4.250 TL
- 115-116 BLOK: 4.250 TL
- 114-117 BLOK: 3.850 TL
- 103-124 BLOK: 3.450 TL
- 113-118 BLOK: 3.450 TL
- 4. Kategori: 3.250 TL
- 5. Kategori: 3.000 TL
- 6. Kategori: 2.750 TL
- DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 3.000 TL
- 7. Kategori: 1.150 TL
- 8. Kategori: 975 TL
- Misafir: 975 TL
Galatasaray - Samsunspor Maçı Ücretsiz Canlı İzle
Merakla beklenen Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Samsunspor maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Beşiktaş - Gaziantep FK Muhtemel İlk 11
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte merakla beklenen Beşiktaş - Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ersin Destanoğlu
- G. Paulista
- Gökhan Sazdağı
- D. Jurasek
- Emirhan Topçu
- W. Ndidi
- Orkun Kökçü
- Cengiz Ünder
- V. Cerny
- E. Toure
- Jota
Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Merakla beklenen Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Gaziantep FK Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Zafer Görgen
- L. Perez
- Semih Güler
- Tayyip Sanuç
- K. Rodrigues
- D. Camara
- D. Sorescu
- K. Kozlowski
- E. Kulasin
- M. Bayo
- C. Lungoyi
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Gaziantep FK maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.