Beşiktaş - Rizespor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Merakla beklenen Beşiktaş - Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Rizespor maçı ücretsiz canlı izleme linki!
⚡ Önemli Bilgiler
- Beşiktaş - Rizespor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Bedava TOD Üyeliği ile maçı herhangi bir ücret ödemeden izlemek mümkün.
Beşiktaş ve Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Rizespor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Beşiktaş - Rizespor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Beşiktaş - Rizespor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Rizespor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Beşiktaş - Rizespor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Süper Lig Maçlarını Bedava İzlemek İçin Son 15 Gün! Sakın Kaçırmayın
Süper Lig maçlarını yasal bir şekilde bedava izlemek mümkün. Siz de aralık sonuna kadar devam eden kampanyadan faydalanabilir ve üç ay bedava TOD alabilirsiniz.
Beşiktaş - Rizespor Maçı Bilet Fiyatları
Beşiktaş - Rizespor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Beşiktaş - Rizespor maçı bilet fiyatları:
- 100 VIP: 17.500 TL
- 101-126 VIP: 15.000 TL
- 102-125 BLOK: 4.250 TL
- 103-124 BLOK: 3.450 TL
- 115-116 BLOK: 4.250 TL
- 114-117 BLOK: 3.850 TL
- 113-118 BLOK: 3.450 TL
- 4. Kategori: 3.250 TL
- 5. Kategori: 3.000 TL
- 6. Kategori: 2.750 TL
- DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 3.000 TL
- 7. Kategori: 1.150 TL
- 8. Kategori: 975 TL
- Misafir: 975 TL
Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Merakla beklenen Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Beşiktaş - Rizespor Muhtemel İlk 11
Beşiktaş - Rizespor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte merakla beklenen Beşiktaş - Rizespormaçı muhtemel ilk 11 kadrosu:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ersin Destanoğlu
- G. Paulista
- Gökhan Sazdağı
- T. Djalo
- Emirhan Topçu
- W. Ndidi
- M. Rashica
- V. Cerny
- T. Abraham
- Orkun Kökçü
- Devrim Şahin
Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Merakla beklenen Eyüpspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Rizespor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Y. Fofana
- Samet Akaydın
- Mithat Pala
- C. Hojer
- G. Papanikolaou
- Q. Laçi
- A. Sowe
- I. Olawoyin
- J. Rak-Sakyi
- L. Augusto
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Rizespor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Rizespor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.