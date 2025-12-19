Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Eyüpspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eyüpspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

LOCA İÇİ BİLET - EYÜPSPOR: 20.000 TL

20.000 TL BATI TRİBÜN - EYÜPSPOR: 2.000 TL

2.000 TL DOĞU TRİBÜN - FENERBAHÇE: 2.000 TL

Eyüpspor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte merakla beklenen Eyüpspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ederson

Levent Mercan

Mert Müldür

J. Oosterwolde

M. Skriniar

Fred

E. Alvarez

M. Asensio

A. Talisca

Kerem Aktürkoğlu

J. Duran

Eyüpspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

M. Felipe

Serdar Gürler

Emir Ortakaya

Robin Yalçın

Halil Akbunar

M. Legowski

T. Stepanenko

M. Thiam

Kerem Demirbay

Umut Bozok

D. Draguş

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Eyüpspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Eyüpspor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.