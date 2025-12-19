Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Merakla beklenen Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı ücretsiz canlı izleme linki!
⚡ Önemli Bilgiler
- Galatasaray - Kasımpaşa maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Bedava TOD Üyeliği ile maçı herhangi bir ücret ödemeden izlemek mümkün.
Galatasaray ve Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Kasımpaşa maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Galatasaray - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Bilet Fiyatları
Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı bilet fiyatları:
- Premium: 25.000 TL
- Delux: 22.500 TL
- Lux: 20.000 TL
- Classic: 15.000 TL
- 1. Kategori: 12.000 TL
- 2. Kategori: 11.000 TL
- 3. Kategori: 10.000 TL
- 4. Kategori: 9.000 TL
- 5. Kategori: 8.000 TL
- 6. Kategori: 7.000 TL
- 7. Kategori: 6.000 TL
- 8. Kategori: 4.000 TL
- 9. Kategori: 3.000 TL
- 10. Kategori: 1.500 TL
- 11. Kategori: 1.250 TL
- Misafir: 1.250 TL
Galatasaray - Kasımpaşa Muhtemel İlk 11
Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte merakla beklenen Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Günay Güvenç
- D. Sanchez
- R. Sallai
- Abdülkerim Bardakcı
- I. Jakobs
- L. Torreira
- L. Sane
- Yunus Akgün
- İlkay Gündoğan
- M. Icardi
- Barış Alper Yılmaz
Kasımpaşa Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- A. Gianniotis
- A. Arous
- J. Espinoza
- N. Opoku
- G. Frimpong
- Cem Üstündağ
- M. Ben Ouanes
- A. Baldursson
- Yusuf Barası
- F. Diabate
- H. Gueye
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Kasımpaşa maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.