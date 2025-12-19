Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Galatasaray ve Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Kasımpaşa maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Galatasaray - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı bilet fiyatları:

Premium: 25.000 TL

25.000 TL Delux: 22.500 TL

22.500 TL Lux: 20.000 TL

20.000 TL Classic: 15.000 TL

15.000 TL 1. Kategori: 12.000 TL

12.000 TL 2. Kategori: 11.000 TL

11.000 TL 3. Kategori: 10.000 TL

10.000 TL 4. Kategori: 9.000 TL

9.000 TL 5. Kategori: 8.000 TL

8.000 TL 6. Kategori: 7.000 TL

7.000 TL 7. Kategori: 6.000 TL

6.000 TL 8. Kategori: 4.000 TL

4.000 TL 9. Kategori: 3.000 TL

3.000 TL 10. Kategori: 1.500 TL

1.500 TL 11. Kategori: 1.250 TL

1.250 TL Misafir: 1.250 TL

Galatasaray - Kasımpaşa Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte merakla beklenen Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Günay Güvenç

D. Sanchez

R. Sallai

Abdülkerim Bardakcı

I. Jakobs

L. Torreira

L. Sane

Yunus Akgün

İlkay Gündoğan

M. Icardi

Barış Alper Yılmaz

Kasımpaşa Muhtemel İlk 11 Kadrosu

A. Gianniotis

A. Arous

J. Espinoza

N. Opoku

G. Frimpong

Cem Üstündağ

M. Ben Ouanes

A. Baldursson

Yusuf Barası

F. Diabate

H. Gueye

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Kasımpaşa maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.