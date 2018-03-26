Beyin Cerrahide Robotla İlk Ameliyat Türkiye'de Gerçekleşti

Dünyanın ilk robotik beyin cerrahi ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde, Da Vinci isimli özel hazırlanmış ameliyat robotuyla birlikte gerçekleştirildi.

50 yaşındaki kadın hastanın beyninde yer alan tümörü almak için yapılan ameliyat sonrası hasta taburcu edilirken, ameliyat dünyada pür robotik cerrahi ile kafa tabanı tümörü ameliyatı olan dünyanın ilk ve tek vakası olarak bilim dünyasına duyuruldu.

Komplike ameliyatlar için özel dizayn edilmiş İbn-i Sina Hastanesi ameliyathanesinde gerçekleştirilen operasyonu, Uzman Doktor Ümit Eroğlu düzenledi. Ameliyata, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar, Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çağlar Uğur ve Kulak, Burun Boğaz Anabilim Dalından Prof. Dr. Cem Meço, katkı verdi.

Tümörün kemik ve kafa tabanında erozyona neden olduğunu ifade eden Eroğlu, dünyada robotik cerrahi ile ilgili yaklaşımların mevcut olduğunu ancak bu hastada yaptıkları gibi ağız içinden başlatıldıktan sonra baştan sona tümü robotik cerrahi ile bitirilen bir ameliyatın dünyada daha önce yapılmadığını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ümit Eroğlu, “Hastamız, dünyada pür robotik cerrahi ile kafa tabanı tümör ameliyatı olan ilk ve tek vakadır. Hastamız, dünyada da robotik cerrahi ile başlanıp bu yöntemle devam edilip bitirilen beyin cerrahideki tek vaka. Daha önce yayınlanan vakalar, robot yardımlı cerrahilerdir. Bu hastaya özgü olarak robotik cerrahi oldukça etkili bir şekilde kullanıldı. Başarılı sonuçlar elde ettik ve hastamız şifa ile taburcu oldu.” dedi.

Ameliyata alınan hastanın durumunda olan ve diğer türlü ameliyatlara alınan kişilerin yaşama şanslarının çok düşük olduğunu söyleyen doktorlar, ağız ve burundan girilerek yapılan ameliyatların, başarılı sonuçlandığını ifade ettiler. Da Vinci ile yapılan ameliyatın da ağız ve burundan girilerek yapıldığı hatırlatılırken, böylesi ameliyatlarda oluşan çeşitli şişlik ve yaraların bu hastada görülmediği aktarıldı.