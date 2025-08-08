Türkçe Destekli Beyond: Two Souls 14 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Quantic Dream tarafından geliştirilen Beyond: Two Souls'u oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games mağazasındaki kampanya kapsamında oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Beyond: Two Souls'un Fiyatı Düştü

Beyond: Two Souls, Epic Games mağazasında yüzde 80 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun fiyatı 70 TL'den 14 TL'ye düştü. Kampanya 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Beyond: Two Souls Nasıl Bir Oyun?

Beyond: Two Souls, en iyi hikayeli oyunlar arasında yer alıyor. Psikolojik aksiyon gerilim oyunu Jodie'nin hayatını konu alıyor. İnteraktif bir film gibi ilerleyen oyunda oynanışın büyük bir kısmı sinematik sahnelerden oluşuyor. Bu sahneler esnasınd anlık kararlar vermemiz veya belirli tuşlara basmamız gerekiyor.

Oyunda yaptığımız seçimler, diyalogları ve bazı olayların gidişatını etkileyebiliyor. Oyunda hem Jodie'yi hem de Aiden'ı kontrol edebiliyoruz. Aiden ile nesneleri hareket ettirebiliyor ve hatta insanların zihinlerine etki edebiliyoruz.

Çift karakterli oynanış, hikâyeye derinlik katıyor ve farklı durumlarda yaratıcı çözümler bulmamıza imkân tanıyor. Kaliteli grafikleri, duygusal hikâyesi ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyunda Elliot Page ve Willem Dafoe de rol aldı. 76 Metacritic puanına sahip oyun 2020 yılında satışa sunuldu.

Beyond: Two Souls Fragmanı

Beyond: Two Souls Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

Windows 7 veya üzeri (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.5GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.4GHz

Intel Core i5-6600K 3.5GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.4GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB VRAM / AMD Radeon R9 390 4GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 970 4GB VRAM / AMD Radeon R9 390 4GB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Çözünürlük ve FPS: 1080p, 60 FPS

Beyond: Two Souls'un yüklenebilmesi için en az 49 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.