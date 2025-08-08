Çok Sevilen 3 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez eğlenceli oynanış sunan üç oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon Üç Oyunu Ücretsiz Veriyor

Sid Meier’s Civilization III Complete, Thief: Definitive Edition ve The Academy: The First Riddle, Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunuldu. Bu oyuna Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kampanya The Academy: The First Riddle ve Sid Meier's Civilization III: Complete için 5 Kasım 2025 tarihinde, Thief: Definitive Edition için 10 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen süre zarfında bu oyunları kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Thief Nasıl Bir Oyun?

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen Thief, en iyi gizlilik oyunları arasında yer alıyor. Karanlık bir atmosfere sahip yapımda Garrett'ı kontrol ediyoruz. Oyunda rakiplerle doğrudan çatışmak yerine gölgelerde kalarak ve gizlice hareket ederek ilerlemeye çalışıyoruz.

Yakın mesafedeki düşmanları etkisiz hâle getirme imkânına da sahibiz. Ayrıca çevreyle etkileşim de mümkün. Örneğin düşmanın dikkatini dağıtmak için şişe fırlatabiliyor, tornavida gibi aletler ile rögar kapaklarını açabiliyoruz.

Thief Fragmanı

Sid Meier’s Civilization III Nasıl bir Oyun?

Firaxis Games tarafından gelğiştirilen Sid Meier’s Civilization III, sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunun temel amacı, seçtiğimiz bir medeniyeti yönetmeye çalışmak. Bu süreçte şehirler inşa ediyor, birimler üretiyor, yeni teknolojiler araştırıyor ve diğer medeniyetlerle diplomasi kuruyoruz.

Medeniyeti geliştirebilmek için çeşitli stratejiler uygulamamız gerekiyor. 2001 yılının ekim ayında satışa sunulan oyunun 90 Metacritic paunına sahip olduğunu belirtelim. Oyunun Steam'deki inceleme notları ise "Çok Olumlu" durumda.

Sid Meier’s Civilization III Fragmanı

The Academy: The First Riddle Nasil Bir Oyun?

The Academy: The First Riddle, macera ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Sam isimli bir öğrenciyi kontrol ettiğimiz oyunda etraftaki ipuçlarını toplayarak hem okulun hem de kayıp profesörün gizemini çözmeye çalışıyoruz.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda ana hikâyenin yanı sıra yan görevler de bulunuyor. Bu, oynanış süresinin uzamasını sağlıyor. Pine Studio tarafından geliştirilen oyun 2020 yılının haziran yayında satışa sunuldu.

The Academy: The First Riddle Fragmanı

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava verilen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangilerini beğendiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.