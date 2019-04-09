Bilim İnsanları Kedilerin Bir Bölümünün Yok Edilmesi Gerektiğini Düşünüyor

Hayvan popülasyonları üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, kedilerin bir bölümünün yok edilmesi ile ilgili bir görüş ortaya sundu. Bu ilginç rapor; zooloji uzmanlarının neden böyle düşündüğü ile ilgili tüm ayrıntıları içeriyor.

Nesli tükenmek üzere olan bazı ada hayvanlarının karşılaştığı tehditler, artık çok daha büyük. Yaban kedileri, köpekler, domuzlar, keçiler ve fareler bu adalarda yaşayan ve çok nadir bulunan hayvanları avlayabiliyor. Bu nedenle bilim insanları, sundukları raporlarda bu hayvanların çok acil olarak adalardan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyor.

Bilim insanları kedilerin bir bölümünün adalardan çıkarılması gerektiği kanaatinde

Uzun yıllar süren evrim aşamaları sonucunda, her tür kendisi için bazı farklı özellikler kazanabiliyor. Binlerce, hatta milyonlarca yıl içerisinde oluşan bu dengelerin mümkün olduğunca korunması gerekiyor. Özellikle de 200 yıl kadar önce insanların adalara getirdiği bazı kedi türleri, buradaki popülasyonu olumsuz yönde etkiledi.

Nadir bulunan hayvanları avlayan kediler, bu adalardaki dengelerin tamamen değişmesine neden oldu. Bilim insanlarının sunduğu rapora göre; 107 ada içerisinde yapılacak olan eradikasyon, buradaki türlerin tehdit altında olmasını engelleyecek. Tehditten kurtulabilecek hayvan sayısı ise, yaklaşık olarak % 9.4 civarlarında.

Bundan çok kısa bir süre önce İngiltere'nin Güney Georgia Bölgesi'nde, oldukça geniş çaplı bir kemirgen yok etme projesi uygulanmıştı. Böylece bu adadan tüm fareler arındırılmış ve çok daha yaşanılabilir bir ekosistem oluşturulmuştu. İnsanların doğaya bu şekilde müdahale etmesi sizce ne tür sonuçlar doğurabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.