Bilişim Derneğinden Rahatlatan Google Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu, Google'ın Türkiye'de satılan Android telefonlara ön yüklü sistemler ekletmesi sebebiyle tekel oluşturduğu söylemiş ve 90 milyon liralık ceza kesmişti. Ceza sonrasında Google, Rekabet Kurumu ile yeni bir anlaşma yapılıncaya kadar Türkiye'de yeni Android telefonlara lisans veremeyeceklerini dile getirmişti. Konu hakkında içimizi rahatlatan açıklama Türk Bilişim Derneğinden geldi.

İstanbul'da basın mensupları ile bir araya gelen Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Google konusuna değinen Aktepe, "bazen yerli ve milli olmayı" yanlış değerlendirdiğimizi söyleyerek şunları ekledi: "Google'nin bu kararı, Türkiye'deki gelişmelerin önünde de bir sıkıntı olabilir. Bunun için anlaşmak zorundalar diye düşünüyorum. Yerli ve milli olmayı bazen yanlış yorumluyoruz. Bütün yabancı şirketlerin önünün kapatılması olarak algılamamalıyız bu durumu. Biz yerli ve milli derken Türkiye'nin içine kapanmasını kast etmiyoruz, yerliliği bu şirketleri belli ölçüde de koruyarak yapmakta yarar var. Tahmin ediyorum Google ve Rekabet Kurumu anlaşacak çünkü belki birkaç ay sonra bu anlaşmanın sağlanması yönünde STK'ların da talepleri olacak. Bir anlaşma yolu bulacaklardır."

Rahmi Aktepe, Türkiye Bilişim Derneğinin yaptığı faaliyetlere dair önemli noktalara değinirken, derneğin ülkemizdeki bilişim sektörünü desteklemek adına önemli girişimler yaptığını ve yapmaya devam edececeğini ekledi.