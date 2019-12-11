BİM, Uygun Fiyata AirPods 2 Satacak! İşte Fiyatı

BİM, çok uygun fiyata AirPods 2 satacağını duyurdu. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken AirPods 2, fiyatı ile yüzleri güldürecek. Gelin hep beraber BİM'de satışa sunulacak olan AirPods 2'nin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

BİM'e AirPods 2 Geliyor

BİM'de satışa sunulacak olan 2. nesil AirPods, H1 kulaklık çipine sahip. Hüzmeleme özellikli çift mikrofon, çift optik sensör, hareketi algılayan ivmeölçer ve konuşmayı algılayan ivmeölçer sensör ile birlikte gelen AirPods 2'nin her biri 4 gram ağırlığa sahip. Kablosuz şarj desteğine sahip kutu ile beraber gelen AirPods 2, tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor.

Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine sahip olan AirPods 2, tüm Android ve iOS cihazlar ile sorunsuz bir şekilde çalışıyor. AirPods 2,sarj kutusunda 15 dakika şarjla 3 saate kadar dinleme süresi veya 2 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Hey Siri entegrasyonu sayesinde telefonunuzu cebinizden çıkarmadan Siri ile konuşabilmektesiniz.

AirPods 2, 13 Aralık'da 849 TL'lik fiyat etiketi ile BİM'de satışa sunulacak.