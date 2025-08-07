Borderlands 4'ün Yeni Fragmanı Yayınlandı! Eğlenceli Oynanış Sunacak

Şubat ayında düzenlenen State of Play etkinliğinde tanıtılan Borderlands 4'ün yeni fragmanı yayınlandı. Paylaşılan tanıtım videosuna göre looter shooter türündeki oyun eğlenceli bir oynanış sunacak. Fragman kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Borderlands 4'ün Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?

Borderlands'in resmî YouTube kanalı üzerinden Borderlands 4'ün tanıtım videosu paylaşıldı. 1 dakika 59 saniye uzunluğundaki fragman, Amon isimli karaktere odaklanıyor. Videoya göre Amon karakteri Onslaughter, Scourge ve Crucible olmak üzere üç farklı yeteneğe sahip olacak.

Amon, Onslaughter sayesinde kendini güçlendirerek kalkanını yenileyecek, hareket hızını artıracak ve roket yumruğuyla yakın dövüşte üstünlük sağlayacak. Scourge ile düşman saldırılarını engelleyerek savunma yapabilecek ve hatta biriktirdiği hasarı dondurucu bir dalga fırlatarak geri püskürtebilecek.

Baltalar fırlatma imkânı veren Crucible yeteneği, alana yayılan bir etki oluşturulmasına olanak tanıyacak. Kısacası Amon, oynanış tarzına göre hem tank gibi ön cephede durabilen hem de stratejik hasar verebilen bir karakter olarak öne çıkacak.

Borderlands 4'ün Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Steam'de Borderlands 4'ün standart sürümü 69,99 dolar (2.844 TL), Deluxe sürümü 99,99 dolar (4.064 TL), Super Deluxe sürümü ise 129,99 dolara (5.283 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Epic Games Store, Xbox mağazası ve PlayStation mağazasında ise standart sürüm 2.900 TL, Deluxe sürümü 3.600 TL, Super Deluxe sürümü ise 4.680 TL fiyata satılıyor.

Borderlands 4 Ne Zaman Çıkacak?

Borderlands 4 oyunu 12 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games Store üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Borderlands 4 Nasıl Bir Oyun?

Looter shooter türündeki oyunda baskıcı Timekeeper'dan kurtulmaya çalışırken aynı zamanda karşımıza çıkan tehlikeli düşmanları yok etmeye çalışacağız. Oyunda acımasız haydutlar, mekanik canavarlar ve vahşi yaratıkları bulunacak.

Tek oyunculu modun yanı sıra co-op özelliğini de içerecek Borderlands 4, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alacak. Co-op özelliği dört kişiye kadar destekleyecek.