Steam'de Sevilen Oyunlar %90'a Varan İndirime Girdi

PC için ucuz oyun satın almak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Dijital mağaza Steam'de Short Games Showcase isimli etkinlik ile birlikte Inside, Limbo ve Gone Home dahil olmak üzere pek çok oyununfiyatı düştü.

Kampanya bitiş tarihi oyundan oyuna değişiklik gösteriyor. Örneğin kampanya, bazı oyunlar için 14 Ağustos'ta, bazı oyunlar için 17 Ağustos tarihinde sona erecek. Yüzde 90 oranında indirime giren Inside, 10,49 dolar (426 TL) yerine 1,04 dolara (42 TL) satılmaya başlandı.

Playdead tarafından geliştirilen Limbo da yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi bulmaca oyunları arasında yer alan Limbo, 5,79 dolardan (235 TL) 57 sente (23 TL) düştü. İki oyunun yer aldığı "Inside + Limbo" isimli paket ise 14,65 dolar (595 TL) yerine 1,45 dolara (58 TL) satılıyor.

Kitfox Games tarafından geliştirilen Moon Hunters yüzde 90 oranında indirime girdi. Aksiyon rol yapma ve rogue-lite türlerini birleştiren oyun 7,99 dolar (324 TL) yerine 79 sente (32 TL) satılmaya başlandı. Yüzde 70 oranında indirime giren Anomaly Agent'ın fiyatı 4,99 dolardan (202 TL) 1,49 dolara (60 TL) düştü.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar