Böylesi Görülmedi: Büyük Bütçeli Oyun 1 Ayda Tarihi Kayıp Yaşadı
Borderlands 4, piyasaya sürülmesinden sadece 35 gün sonra oyuncu sayısı bakımından dibi gördü. Oyuna artık ilk günkü gibi ilgi gösterilmiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Borderlands 4, ilk piyasaya sürüldüğü gün 201 bin 273 oyuncu sayısını gördü.
- FPS oyunu, piyasaya sürüldüğü haftanın sonunda 304 bin 398 oyuncu sayısına ulaştı.
- Piyasaya sürülmesinin üzerinden 35 gün geçen oyun, o zamandan bu yana yüzde 89'luk bir kayıp yaşadı.
Borderlands 4, piyasaya sürüldüğü ilk hafta oyuncular tarafından büyük ilgi gördü ancak bunu sürdürmekte başarılı olamadı. İstatistikler, oyunun arkasındaki ekibin oyuna olan ilgi düzeyini yüksek tutamadığını gösterdi. 12 Eylül 2025'te piyasaya sürülen oyun, 1 aydan biraz daha uzun bir süre geçtikten sonra oyuncular tarafından artık oynanmamaya başlandı.
Borderlands 4'ün Oyuncu Sayısı Düşüşe Geçti
Borderlands 4, piyasaya sürüldüğü günün hafta sonunda 304 bin 398 gerçek zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. İlk gün, 201 bin 273 oyuncuyu gördü. Oyun, son 24 saatte 32 bin 895 oyuncu sayısını gördü ve şu anda 16 bin 991 kişi tarafından oynanıyor.
Kıyaslama yapmak gerekirse veriler, oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen 35 günün sonunda oyuncu sayısında yaklaşık yüzde 89'luk bir kayıp yaşandığını gösteriyor. Çoğu oyun, çıkışını gerçekleştirdiği dönemde yoğun ilgi ile karşılaşıyor ve bu ilgi düzeyi zaman içinde düşüyor ancak iki ayını bile görmeden bu kadar büyük düşüş yaşanması pek de görülmüş bir durum değildi.
SteamDB verileri daha kapsamlı bir şekilde ele alınacak olduğunda Borderlands 4'e olan ilgi düzeyinin düşmeye devam edeceği söylenebilir. Oyunculara göre Borderlands 4 gerçekten de iyi bir oynanış sunuyor fakat bir noktadan sonra yapılan görevler tekrara düşüyor. Öte yandan bazı eşyaları edinmek oldukça zaman alıyor ve bu da oyuncuların hevesini çabucak kaybetmesine yol açıyor.
Görünüşe bakılırsa geliştirici Gearbox Software, oyuncuların yaşadığı bu sorunların farkında. Bu nedenle ödülleri detaylı bir şekilde ele alıp yeni oyun sonu içerikleri sunacak. Yakında yayınlanacak güncellemelerle birlikte sunulacak olan bu yeniliklerin oyuncuların Borderlands 4'e olan ilgiyi yeniden arttırıp arttırmayacağını ise zaman gösterecek.
Borderlands 4 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- RAM: 16 GB
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
Borderlands 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- RAM: 32 GB
- İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
Borderlands 4 Fiyatı
|Platform
|Normal Sürüm
|Deluxe Sürümü
|Super Deluxe Sürümü
|Steam
|69.99 dolar (2936 TL)
|99.99 dolar (4194 TL)
|129.99 dolar (5453 TL)
|Epic Games
|2.320 TL
|2.880 TL
|3.744 TL
|Xbox
|2.320 TL
|2.880 TL
|3.744 TL
|PlayStation
|2.320 TL
|3.600 TL
|3.744 TL
