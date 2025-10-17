Böylesi Görülmedi: Büyük Bütçeli Oyun 1 Ayda Tarihi Kayıp Yaşadı

Borderlands 4, piyasaya sürüldüğü ilk hafta oyuncular tarafından büyük ilgi gördü ancak bunu sürdürmekte başarılı olamadı. İstatistikler, oyunun arkasındaki ekibin oyuna olan ilgi düzeyini yüksek tutamadığını gösterdi. 12 Eylül 2025'te piyasaya sürülen oyun, 1 aydan biraz daha uzun bir süre geçtikten sonra oyuncular tarafından artık oynanmamaya başlandı.

Borderlands 4'ün Oyuncu Sayısı Düşüşe Geçti

Borderlands 4, piyasaya sürüldüğü günün hafta sonunda 304 bin 398 gerçek zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. İlk gün, 201 bin 273 oyuncuyu gördü. Oyun, son 24 saatte 32 bin 895 oyuncu sayısını gördü ve şu anda 16 bin 991 kişi tarafından oynanıyor.

Kıyaslama yapmak gerekirse veriler, oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen 35 günün sonunda oyuncu sayısında yaklaşık yüzde 89'luk bir kayıp yaşandığını gösteriyor. Çoğu oyun, çıkışını gerçekleştirdiği dönemde yoğun ilgi ile karşılaşıyor ve bu ilgi düzeyi zaman içinde düşüyor ancak iki ayını bile görmeden bu kadar büyük düşüş yaşanması pek de görülmüş bir durum değildi.

SteamDB verileri daha kapsamlı bir şekilde ele alınacak olduğunda Borderlands 4'e olan ilgi düzeyinin düşmeye devam edeceği söylenebilir. Oyunculara göre Borderlands 4 gerçekten de iyi bir oynanış sunuyor fakat bir noktadan sonra yapılan görevler tekrara düşüyor. Öte yandan bazı eşyaları edinmek oldukça zaman alıyor ve bu da oyuncuların hevesini çabucak kaybetmesine yol açıyor.

Görünüşe bakılırsa geliştirici Gearbox Software, oyuncuların yaşadığı bu sorunların farkında. Bu nedenle ödülleri detaylı bir şekilde ele alıp yeni oyun sonu içerikleri sunacak. Yakında yayınlanacak güncellemelerle birlikte sunulacak olan bu yeniliklerin oyuncuların Borderlands 4'e olan ilgiyi yeniden arttırıp arttırmayacağını ise zaman gösterecek.

Borderlands 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

Borderlands 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 RAM: 32 GB

32 GB İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

Borderlands 4 Fiyatı

Platform Normal Sürüm Deluxe Sürümü Super Deluxe Sürümü Steam 69.99 dolar (2936 TL) 99.99 dolar (4194 TL) 129.99 dolar (5453 TL) Epic Games 2.320 TL 2.880 TL 3.744 TL Xbox 2.320 TL 2.880 TL 3.744 TL PlayStation 2.320 TL 3.600 TL 3.744 TL

Peki, siz oyuna olan bu ilgi kaybı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bunun arkasındaki sebep ne olabilir? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.