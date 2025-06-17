Fiyatı Cep Yakan Borderlands 4'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Borderlands 4'ün sistem gereksinimleri neler? Yeni Borderlands oyunu kaç GB yer kaplayacak? İşte oyuna dair merak edilen soruların yanıtı!
Borderlands 4'ün sistem gereksinimleri belli oldu. Böylece yeni Borderlands oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca Borderlands 4 kaç GB olacak sorusu da cevaplandı.
Borderlands 4'ün Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
Borderlands 4'ün Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
Borderlands 4 Kaç GB?
Borderlands 4'ün sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Borderlands 4 Oynanış Videosu
Borderlands 4 Fiyatı
Steam'de Borderlands 4'ün standart sürümü 69,99 dolar (2.755 TL), Deluxe sürümü 99,99 dolar (3.936 TL), Super Deluxe sürümü ise 129,99 dolara (5.117 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.
Epic Games Store, Xbox mağazası ve PlayStation mağazasında ise standart sürüm 2.900 TL, Deluxe sürümü 3.600 TL, Super Deluxe sürümü ise 4.680 TL fiyata satılıyor.
Borderlands 4 Çıkış Tarihi
Borderlands 4 oyunu 12 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games Store üzerinden ön sipariş verilebiliyor.