Fiyatı Cep Yakan Borderlands 4'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Borderlands 4'ün sistem gereksinimleri belli oldu. Böylece yeni Borderlands oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca Borderlands 4 kaç GB olacak sorusu da cevaplandı.

Borderlands 4'ün Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

Borderlands 4'ün Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

Borderlands 4 Kaç GB?

Borderlands 4'ün sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Borderlands 4 Oynanış Videosu

Borderlands 4 Fiyatı

Steam'de Borderlands 4'ün standart sürümü 69,99 dolar (2.755 TL), Deluxe sürümü 99,99 dolar (3.936 TL), Super Deluxe sürümü ise 129,99 dolara (5.117 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Epic Games Store, Xbox mağazası ve PlayStation mağazasında ise standart sürüm 2.900 TL, Deluxe sürümü 3.600 TL, Super Deluxe sürümü ise 4.680 TL fiyata satılıyor.

Borderlands 4 Çıkış Tarihi

Borderlands 4 oyunu 12 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games Store üzerinden ön sipariş verilebiliyor.